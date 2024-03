Rząd przyjął projekt ustawy o wprowadzeniu jednomiesięcznego urlopu od płacenia składki na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem składki zdrowotnej) przez mikroprzedsiębiorców, poinformował premier Donald Tusk.

„Dzisiaj na posiedzeniu rządu przyjęliśmy dwa projekty. […] Pierwsza grupa to mikroprzedsiębiorcy, samozatrudnieni i ci, którzy zatrudniają do 9 osób. Te osoby będą mogły liczyć na ten długo oczekiwany tzw. urlop dla przedsiębiorców. I to jest miesiąc w ciągu roku, kiedy mikroprzedsiębiorca nie będzie musiał płacić składki zusowskiej – pomijając składkę zdrowotną – i w tym czasie państwo pokryje jego składkę zusowską” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Z urlopu będzie można korzystać na podstawie wniosku wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ale nie trzeba czekać na decyzję administracyjną – samo wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie automatycznie oznaczało skorzystanie z takiego urlopu, wyjaśnił.

„Chcemy, żeby to rozwiązanie weszło w życie jeszcze w tym roku. […] Myślę, że w ciągu czterech miesięcy ZUS upora się z kwestiami informatycznymi tak, żeby przedsiębiorcy mogli skorzystać z tego urlopu jeszcze w tym roku” – zapowiedział też premier.

Tusk zapowiadał wcześniej, że urlop od składki ZUS nie wpłynie na wysokość emerytury.

Źródło: ISBnews