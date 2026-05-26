Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Na jego mocy Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) otrzyma nowe uprawnienia dotyczące nadzoru nad sektorem bankowym.

„Projekt wzmacnia stabilność sektora bankowego i dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania zwiększą skuteczność działań Komisji Nadzoru Finansowego, a także odporność rynku finansowego oraz bezpieczeństwo klientów korzystających z usług bankowych” – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

– Zmienione zostają zasady dotyczące powoływania członków organów zarządzających dużymi bankami. W przypadku największych podmiotów powołanie członków zarządu i przewodniczącego rady nadzorczej będzie wymagało zgody Komisji Nadzoru Finansowego. KNF dokona także oceny kwalifikacji kierowników komórek kontroli wewnętrznej i dyrektora do spraw finansowych.

– Komisja Nadzoru Finansowego otrzyma także nowe uprawnienia dotyczące nadzoru nad istotnymi transakcjami prowadzonymi przez banki. Chodzi m.in. o sprzedaż lub nabycie dużych pakietów akcji, transakcje łączenia lub podziału banków oraz przenoszenie istotnej części ich majątku. O takich działaniach trzeba będzie wcześniej informować KNF.

– Uregulowane zostają zasady działania w Polsce oddziałów banków z państw trzecich, mających siedzibę poza Unią Europejską.

– Wprowadzone zostają zasady zapobiegające konfliktowi interesów po zakończeniu pełnienia funkcji Przewodniczącego KNF i jego zastępców oraz po zakończeniu pracy przez pracowników KNF, wymieniono.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews