Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw, mający na celu ograniczenie nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienie funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Nowe rozwiązania usprawnią proces obrotu wrażliwymi wyrobami akcyzowymi. Pozwoli to na bieżące monitorowanie przewozu benzyn i oleju napędowego oraz monitorowanie obrotu tych wyrobów. Proponowane przepisy pozwolą także na redukcję nadużyć dotyczących obrotu paliwami ciekłymi oraz zapewnią przejrzystość obrotu w obszarach, które dotychczas nie były monitorowane” – czytamy w komunikacie.

Projekt zakłada, że w celu zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami silnikowymi, podmioty gospodarcze, które uczestniczą w tym obrocie, będą rejestrować miejsca dostarczania paliw. Dzięki temu firma wysyłająca będzie miała pewność, co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru paliwa. Rejestracja będzie miała charakter jednorazowy (przed dokonaniem pierwszej czynności dostawy do danego miejsca). Według założeń, rozwiązanie ma ograniczyć możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu.

Proponowane rozwiązania:

– wprowadzony zostanie obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych.

– uporządkowany zostanie obszar podmiotów, które wykorzystują paliwa na cele własne, tj. tzw. podmiotów przywożących.

– prowadzone zostanie przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich elektroniczne wersje, w jednym centralnym systemie teleinformatycznym. Będzie to tzw. Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych. System zostanie udostępniony bezpłatnie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wszystkim firmom, które muszą prowadzić dokumentację akcyzową.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 12 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Źródło: ISBnews