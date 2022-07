Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, który zakłada poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Na te cel przeznaczonych ma zostać 855 mln euro.

„To jest program, który dotyczy działań, przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy, dotyczących termomodernizacji. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych i na ten cel w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie przeznaczone 855 mln euro” – powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

„W ramach tej ustawy będą zwiększone granty oraz dopłaty do działań związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, ale również z wymianą źródeł ciepła na odnawialne źródła energii” – dodał.

Dla budynków już istniejących środki mają przekazywane w ramach:

– grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe);

– wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 41% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe).

– premii i grantów na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej (budynki należące do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów).

Rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK):

– gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych (TBS oraz SIM);

– w przypadku społecznych mieszkań czynszowych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony na 60% z obecnych 35%;

– przypadku mieszkań komunalnych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony na 95% kosztów inwestycji z obecnych 80%;

– inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe, realizowane w ramach programu BSK, będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

Rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej:

– premia termomodernizacyjna wzrośnie do 26% z 16% obecnie;

-premia remontowa wzrośnie do 25% z 15% obecnie;

– premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii (dotychczas budynki oddane do użytkowania do połowy VIII 1961 r.)

Nowy instrument pozwoli na korzystanie z dofinansowania prac, które nie wiążą się bezpośrednio z termomodernizacją, np. remonty klatek schodowych i innych powierzchni wspólnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Źródło: ISBnews