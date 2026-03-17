Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ma ułatwić rolnikom i przedsiębiorcom sektora rolno-spożywczego dostęp do kredytów preferencyjnych. Dzięki gwarancjom spłaty kredytów oraz dopłatom do odsetek rolnicy i przetwórcy będą mogli finansować inwestycje, a także utrzymać płynność finansową swoich gospodarstw i firm.

„Dotychczas środki ze zwolnionych gwarancji udzielonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) po 2025 r. miały trafiać do Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG), w ramach którego mogą być wykorzystywane wyłącznie na poręczenia i gwarancje. Proponowane przepisy wprowadzają dodatkową formę wsparcia – obok poręczeń i gwarancji – w postaci dopłat do odsetek, co ma na celu obniżenie kosztów obsługi kredytów. Rozwiązanie to bazuje na doświadczeniach Funduszu Gwarancji Rolnych, finansowanego z PROW” – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

– Środki zwrócone z instrumentów finansowych PROW po 2025 r. nie trafią do KFG, lecz pozostaną w dyspozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort będzie mógł przeznaczyć pieniądze na wsparcie rolników i przedsiębiorców działających w sektorze rolnym przez kolejne 8 lat. Po upływie 8 lat środki nadal będą mogły być wykorzystywane na wsparcie rolnictwa, zgodnie z ustaleniami MRiRW,

– Rolnicy i przedsiębiorcy będą mogli łączyć korzystanie z kredytów z gwarancją spłaty do 80% kapitału kredytu z dopłatą do odsetek w pierwszych latach spłaty. Rozwiązanie obniży koszt kredytu i poprawi płynność finansową. Kredyty obrotowe pozwalają rolnikom i przedsiębiorcom pozyskać kapitał w okresach wzmożonego zapotrzebowania, np. przed zbiorami, i spłacać go po zakończeniu sezonu. Dopłata do odsetek sprawia, że koszt takiego kredytu jest niższy niż w standardowej ofercie komercyjnej, wyjaśniono.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

