Rząd przyjął projekt ustawy o dokumentach paszportowych, zakładający powstanie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP) oraz odejście od papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Rząd chce na nowo uregulować sposób realizacji spraw paszportowych. Przyjęte rozwiązania zakładają m.in. powstanie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP). Będzie on funkcjonował w ramach Systemu Rejestrów Państwowych. Potrzeba włączenia RDP do systemu wynika z faktu, że dokumenty paszportowe są jednym z dwóch kluczowych rodzajów dokumentów (obok dowodów osobistych), potwierdzających tożsamość i obywatelstwo ich posiadaczy oraz uprawniających do przekraczania granic państw” – czytamy w komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie:

– odejście od papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. (Po zmianach, wniosek będzie generowany w RDP przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu),

– uruchomienie usług elektronicznych, takich jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane w rejestrze oraz możliwość zgłoszenia utraty paszportu, która skutkować będzie automatycznym unieważnieniem dokumentu,

– obniżenie do 12 lat granicy wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem,

– uproszczenie opłat paszportowych. (Konkretne kwoty opłat będą wskazane w rozporządzeniu wykonawczym do ustaw)y,

– ułatwienie procedury ubiegania się o drugi paszport. (Po zmianach, będą je wydawali wojewodowie i konsulowie, bez konieczności uzyskania zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji),

-wydłużenie okresu ważności drugich paszportów do 3 lat z 2 lat obecnie,

– rozszerzenie katalogu osób, które uprawnione są do posiadania paszportu tymczasowego. (Chodzi o osoby małoletnie, które w związku z kontynuacją nauki, rozwojem indywidualnych umiejętności lub koniecznością zapewnienia im opieki, potrzebują pilnie wyjechać za granicę),

– skrócenie przebiegu postępowań w sprawach odmowy wydania i unieważnienia dokumentu paszportowego na wniosek uprawnionego podmiotu (np. sądu czy prokuratora).

Źródło: ISBnews