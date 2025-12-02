Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działalności kosmicznej, przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki, a dzięki nowym rozwiązaniom firmy, instytucje naukowe i administracja publiczna będą mogły sprawniej korzystać z technologii kosmicznych – w tym danych satelitarnych, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) .

To projekt pierwszej ustawy regulującej prowadzenie działalności kosmicznej w Polsce i krok, który pozwoli Polsce rozwijać innowacyjne projekty oraz lepiej odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, takie jak klęski żywiołowe czy bezpieczeństwo, podano.

„Sektor kosmiczny jest jedną z branż o największym potencjale dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Polska administracja i firmy realizują coraz bardziej zaawansowane projekty kosmiczne – m.in. budowę i wynoszenie satelitów. Nowe przepisy tworzą stabilne warunki prawne dla dalszego rozwoju sektora, który wzmacnia współpracę nauki i biznesu oraz wspiera tworzenie innowacyjnych technologii. Dzięki zmianom, administracja będzie mogła korzystać z obrazów satelitarnych szybciej, częściej i efektywniej” – czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy określają, kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność kosmiczną, w tym wynosić satelity na orbitę. Prowadzenie tej działalności wymagać będzie zezwolenia Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (z wyjątkiem jednostek nadzorowanych przez MON), wskazano także.

„Wprowadzona zostaje zasada odpowiedzialności za szkody spowodowane przez obiekty kosmiczne – tam, gdzie nie regulują tego umowy międzynarodowe. Warunkiem wykonywania działalności kosmicznej będzie zawarcie przez operatora umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Określone zostają zasady nadzoru państwa nad działalnością kosmiczną oraz procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak awarie obiektów kosmicznych czy znalezienie fragmentów tzw. „śmieci kosmicznych” (np. nieużywanych części satelitów krążących w kosmosie)” – czytamy dalej w materiale.

Projekt wdraża zobowiązania, które wynikają z najważniejszych międzynarodowych traktatów dotyczących przestrzeni kosmicznej, zaznaczono.

KPRM podała też, że Polska będzie prowadzić Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych – to lista satelitów i innych urządzeń, za które nasze państwo ponosi odpowiedzialność, a nasz kraj zyska także narzędzia do nadzoru i rozliczania podmiotów, które prowadzą działalność kosmiczną.

Nowe przepisy poprawią wykorzystanie danych satelitarnych w administracji i gospodarce, które pomagają m.in. w zarządzaniu kryzysowym (np. podczas powodzi), monitorowaniu środowiska, planowaniu przestrzennym czy reagowaniu na sytuacje awaryjne.

Powstanie krajowy administrator danych satelitarnych – instytucja odpowiedzialna za promocję, rozwój i udostępnianie danych satelitarnych podmiotom publicznym i prywatnym.

„Dzięki przyjętym rozwiązaniom Polska wypełni międzynarodowe zobowiązania dotyczące działalności kosmicznej” – podkreślono.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews