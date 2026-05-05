Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, przedłożony przez ministra finansów i gospodarki, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt wprowadza nowe, dobrowolne i bezpłatne narzędzie do oszczędzania oraz inwestowania – Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI). Rozwiązanie umożliwi inwestowanie w akcje, obligacje oraz inne instrumenty finansowe z pełnym zwolnieniem od podatku dochodowego do 100 tys. zł. Dla aktywów oszczędnościowych, takich jak lokaty czy obligacje oszczędnościowe, zwolnienie wyniesie do 25 tys. zł. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2027 roku.

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

OKI to dobrowolne konto inwestycyjne, które umożliwi inwestowanie m.in. w akcje, fundusze inwestycyjne czy lokaty z pełnym dostępem do środków w każdej chwili. Umowę o prowadzenie konta będzie mogła zawrzeć osoba pełnoletnia. Jedna osoba będzie mogła posiadać kilka OKI.

OKI będą oferować instytucje finansowe, takie jak banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne i dobrowolne fundusze emerytalne. Podstawowe czynności (otwarcie konta, wpłaty oraz wypłaty) będą wolne od opłat.

Pieniądze zgromadzone na OKI nie będą objęte tzw. podatkiem Belki. Zostaną jednak opodatkowane podatkiem od wartości aktywów, przy czym określone aktywa będą zwolnione z tego podatku do wysokości 100 tys. zł. Dla aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje czy jednostki uczestnictwa, pełne zwolnienie dotyczy kwoty do 100 tys. zł. Dla aktywów oszczędnościowych, jak lokaty czy skarbowe obligacje oszczędnościowe, limit ten wynosi 25 tys. zł.

Stawka podatku od wartości aktywów będzie wynosić 19% wartości stopy referencyjnej NBP, obowiązującej na dzień 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Oznacza to, że w 2027 roku stawka podatku od aktywów ma wynieść 0,85%.

Od 2030 roku kwota aktywów zwolnionych z opodatkowania od ich wartości ma być waloryzowana o wskaźnik inflacji z pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego.

Rozliczenia podatkowe związane z OKI będą odbywać się za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, który umożliwi szybkie i łatwe składanie zeznań oraz sprawdzanie wysokości zobowiązań podatkowych.

Wprowadzenie OKI poprawi płynność polskiego rynku finansowego. Według szacunków, OKI skierują na Giełdę Papierów Wartościowych dodatkowo ok. 74 mld zł do 2040 roku, wymieniono w komunikacie.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

