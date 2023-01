Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Dzięki temu umożliwione będzie wsparcie finansowe dla rolników, ale także m.in. dla przedsiębiorców oraz samorządów. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 25 mld euro, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Jak informowało wcześniej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Plan Strategiczny WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:

1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,

2. zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację,

3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości,

4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii,

5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze,

6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu,

7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa,

9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt

oraz cel przekrojowy: modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

Plan zawiera także nowe elementy, z których resort wyróżnił:

* silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko;

* nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; I filar jako element Planu Strategicznego;

* zmiana tzw. zielonej architektury: wzajemna zgodność =>warunkowość, płatności za zazielenienie => ekoschematy;

* nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych ze środków I filara);

* wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności;

* rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS).

Źródło: ISBnews