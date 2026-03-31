Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, która wzmacnia bezpieczeństwo obywateli i ustanawia skuteczny nadzór nad AI, a dla przedsiębiorców tworzy stabilne i sprzyjające warunki do rozwoju innowacji, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Ustawa zapewnia stosowanie w polskim prawie przepisów unijnego rozporządzenia o sztucznej inteligencji AI Act.

„Przepisy ustawy o systemach sztucznej inteligencji wprowadzają procedury chroniące użytkowników, a równocześnie zapewniają bezpieczne warunki do rozwoju nowych technologii. Nowe prawo przyczyni się także do większego zrozumienia sztucznej inteligencji – po to, aby przestała być postrzegana jako zbiór niezrozumiałych algorytmów” – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

Funkcję krajowego organu odpowiedzialnego za nadzór nad stosowaniem przepisów dotyczących AI będzie pełnić Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI). Komisja zapewni obywatelom i państwu skuteczne narzędzia wpływu na rozwój i wykorzystanie AI.

„Ustawa o AI to przyspieszenie rozwoju sztucznej inteligencji godnej zaufania. Tworzymy piaskownice regulacyjne, w których przedsiębiorcy będą mogli testować swoje rozwiązania w przyjaznym środowisku i przy wsparciu ekspertów. Wprowadzamy elastyczne, nowoczesne przepisy – bez zbędnych formalności, za to z pełnym poszanowaniem bezpieczeństwa oraz praw użytkowników” – dodał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

W zakresie nadzoru nad stosowaniem przepisów KRiBSI będzie m.in.:

– prowadzić postępowania administracyjne;

– wydawać decyzje;

– nakładać sankcje administracyjne za naruszenie przepisów;

– koordynować nadzór nad systemami sztucznej inteligencji w Polsce, wymieniono.

Kolejnym obszarem działań Komisji będzie wspieranie konkurencyjności gospodarki oraz rozwój badań naukowych i zastosowań systemów sztucznej inteligencji.

Ponadto do zadań Komisji będzie należeć wspieranie rozwoju ekosystemu AI. W zakresie działań KRiBSI będzie więc tworzenie piaskownic regulacyjnych i zarządzanie nimi, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych. W tym celu Komisja będzie współpracować z organami nadzoru rynku innych państw, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi, wynika z materiału.

Istotnym elementem działalności Komisji będzie także udział w kształtowaniu polityk publicznych w obszarze sztucznej inteligencji. KRiBSI będzie opiniować projekty aktów prawnych oraz dokumentów rządowych, a także wydawać opinie indywidualne w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia AI Act.

Do 31 marca każdego roku Komisja będzie publikowała informację zawierającą przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrażania i stosowania systemów sztucznej inteligencji przez przedsiębiorców.

Ponadto podmioty tworzące AI będą mogły korzystać z piaskownic regulacyjnych tworzonych przez KRiBSI. Możliwe będzie otrzymanie wsparcia w osiąganiu zgodności z przepisami lub zgody na odstępstwo od stosowania niektórych przepisów, w zakresie niezbędnym do realizacji projektu.

Podmioty będą też mogły wystąpić do KRiBSI o wydanie opinii indywidualnych, w których otrzymają wiążące stanowisko Komisji w ich konkretnej sprawie. Zapewni ono przedsiębiorcom i innym podmiotom pewność co do legalności planowanych lub realizowanych działań.

Dodatkowo, dzięki nowym przepisom, Ministerstwo Cyfryzacji będzie mogło pomóc w finansowaniu badań nad sztuczną inteligencją, która uwzględnia polski kontekst, zakończono.

Źródło: ISBnews