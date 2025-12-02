Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Nowe przepisy ułatwiają zakładanie i prowadzenie firmy, także w aplikacji mObywatel. Od 2026 roku wnioski o rejestrację przedsiębiorstwa będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Celem zmian jest redukcja i uproszczenie procedur, poprawa bezpieczeństwa danych, zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów oraz zapewnienie przedsiębiorcom wygodnego i szybkiego sposobu załatwiania spraw online, podano.

Projekt dotyczy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli rejestru przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. CEIDG działa cyfrowo od 2011 roku, a dziś korzysta z niej ponad 2,6 mln właścicieli firm oraz prawie 400 tys. pełnomocników, wskazano.

„Najważniejsze rozwiązania

Rozszerzenie i usprawnienie działania 'jednego okienka’ CEIDG (rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorcy załatwić kilka spraw jednym wnioskiem – np. zgłoszenia do urzędu skarbowego, ZUS i GUS).

– 'Jedno okienko’ stanie się jeszcze bardziej efektywne – będzie mniej obowiązków po stronie przedsiębiorcy i więcej spraw załatwianych automatycznie.

– Dzięki integracji systemów urzędy będą wymieniały dane między sobą, co odciąży przedsiębiorców z konieczności składania tych samych informacji w wielu miejscach.

Elektronizacja i publikacja informacji na temat spółek cywilnych.

– Zamiast kilku oddzielnych, często papierowych wniosków do urzędu skarbowego, ZUS i GUS, przedsiębiorca będzie mógł złożyć jeden wspólny wniosek dotyczący spółki cywilnej. System sam przekaże potrzebne informacje do właściwych instytucji.

– Informacje o spółkach cywilnych publikowane będą w jednym miejscu – CEIDG.

CEIDG w aplikacji mObywatel.

– Użytkownicy będą mogli założyć firmę w CEIDG za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

– Przedsiębiorcy zyskają tam również dostęp do swoich danych i wniosków – każdego roku realizują oni w CEIDG ok. 2 mln spraw.

Wnioski do CEIDG tylko online.

– Planowane jest odejście od papierowych wniosków przy rejestracji firmy w CEIDG. Cały proces będzie można przeprowadzić elektronicznie, bez wizyty w urzędzie.

– Od 2026 roku wnioski o rozpoczęcie działalności będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Z kolei od 2028 roku wszystkie pozostałe wnioski, w tym zakładanie spółki cywilnej, będzie można złożyć za pomocą jednego elektronicznego formularza” – czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

