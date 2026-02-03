Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki, zaś przyjęte rozwiązania realizują uzgodnienia zawarte z Komisją Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Nowe przepisy zwiększą przejrzystość finansów państwa, uporządkują system oraz zapewnią skuteczniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, podano.

Najważniejsze rozwiązania to: wprowadzenie nowych grupowanych wydatków budżetowych, które będzie czytelniejsze i bardziej zrozumiałe niż dotychczas; podział wydatków budżetu państwa na: transfery bieżące np. dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące, wydatki majątkowe (inwestycje) oraz transfery majątkowe np. dotacje inwestycyjne. Dodatkowo, w ramach każdej z grup, prezentowane będą wydatki na realizację programów finansowanych m.in. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, podano.

„Wzmocniona zostaje kontrola parlamentarna i społeczna nad finansami publicznymi. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej publikowane będą plany finansowe funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ponadto, z ustawy budżetowej będzie jasno wynikać, ile środków znajduje się w dyspozycji poszczególnych ministrów” – czytamy w komunikacie.

„Uporządkowany zostaje proces oceny dużych inwestycji finansowanych ze środków publicznych:

od 10 mln zł – ocena inwestycji według ujednoliconych, określonych ustawą kryteriów;

od 100 mln zł – obowiązek publikowania informacji o realizowanych inwestycjach;

od 500 mln zł – publikacja oceny inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ocena inwestycji przewiduje podanie m.in. zasadności jej realizacji oraz kosztów i korzyści (nie tylko finansowych)” – podano dalej w materiale.

Zwiększona zostaje też elastyczność w przesuwaniu środków budżetowych, a wojewodowie będą mogli łatwiej przesunąć środki na zadania zlecane samorządom, zaś jednostki – bez zgody Ministra Finansów – będą mogły zmieniać wydatki inwestycyjne do 500 tys. zł (wcześniej mogły to robić do kwoty 100 tys. zł), przekazano także.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews