Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE, przedłożony przez Ministra Obrony Narodowej, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt umożliwi Polsce wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu przeznaczonego na rozwój bezpieczeństwa i obronności. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości prawie 200 mld zł.

„Nowe przepisy tworzą jasne zasady pozyskiwania, zarządzania i wydatkowania tych środków, przy zachowaniu kontroli finansów publicznych i wymogów UE. SAFE to program wspierający inwestycje w europejski przemysł obronny. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości ponad 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Blisko 80% tej kwoty ma trafić do polskiej zbrojeniówki. Nasz kraj jest głównym beneficjentem programu SAFE” – czytamy w komunikacie.

Przyjęcie nowych przepisów jest niezbędne, aby nasz kraj mógł podpisać umowę pożyczkową z Komisją Europejską, co planowane jest na marzec 2026 r. oraz skutecznie wykorzystać środki na wzmocnienie bezpieczeństwa państwa oraz zdolności polskiego wojska, dodano.

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

– utworzony zostaje Finansowy Instrument Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (FIZB). Będzie to specjalny, wyodrębniony instrument finansowy, który będzie gromadził i obsługiwał środki z unijnej pożyczki SAFE oraz środki krajowe przeznaczone na cele obronne. FIZB, obok budżetu państwa i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, będzie źródłem finansowania programu rozwoju Sił Zbrojnych RP.

– Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, będzie zaciągał nisko oprocentowaną pożyczkę SAFE i zarządzał środkami FIZB. Gwarantem pożyczki będzie Minister Finansów i Gospodarki. Unijne prawo przewiduje, że pożyczka SAFE może być spłacana do 45 lat od daty wypłaty każdej transzy pożyczki, z uwzględnieniem 10-letniego okresu karencji dla spłaty kapitału.

– środki z FIZB będą przeznaczane m.in. na zakup sprzętu, usług i infrastruktury służącej obronności, zgodnie z zasadami programu SAFE.

– minister obrony narodowej będzie koordynował funkcjonowanie FIZB i zatwierdzał jego plan finansowy. Ze środków będą mogli korzystać także inni ministrowie, którzy realizują zadania związane z bezpieczeństwem.

– wprowadzone zostają jasne zasady dotyczące planowania i sprawozdawczości. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek corocznego planu finansowego FIZB oraz regularnych sprawozdań z wykorzystania środków, także dla komisji sejmowych.

– wykorzystanie pieniędzy z pożyczki SAFE będzie podlegało wielopoziomowej kontroli i audytowi, zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Ma to zapobiegać nadużyciom i zapewnić przejrzystość wydatków.

– projekt przewiduje także zmiany w tzw. klauzuli obronnej, tak aby wydatki na obronność – w tym finansowane z programu SAFE – były właściwie uwzględniane w regułach fiskalnych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

