Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), podnoszący wysokość zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł, podał resort.

„To nie wszystko. Przygotowany w MRPiPS projekt zakłada dodatkowo waloryzację zasiłku pogrzebowego. Na jakich zasadach? Kwota zasiłku pogrzebowego będzie podwyższana o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, jeśli inflacja w danym roku przekroczy 5%. […] Co więcej, projekt wprowadza możliwość przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek będzie przyznawany niezależnie od dochodu i będzie mógł być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu: jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy; jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty (m.in. transport zwłok z zagranicy)” – czytamy w komunikacie.

Dzisiaj zasiłek celowy z pomocy społecznej jest przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a także w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego.

Kwota zasiłku pogrzebowego nie zmieniała się od 2011 roku, przypomniał resort.

