Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada uproszczenie i przyspieszenie rozliczania podatku VAT, a także podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro z 1,2 mln euro, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Projekt przewiduje rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT. Poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro” – czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy mają także zmniejszyć formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym.

Najistotniejsze rozwiązania w projekcie:

– Podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro. Dzięki temu miałaby zwiększyć się liczba przedsiębiorców, którzy mogliby skorzystać ze stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

– Ułatwienia w prowadzeniu ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych.

– Ograniczenie formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

– Uproszczenia w raportowaniu rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

– Likwidacja opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

– Odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt wykazywanych w deklaracji VAT.

– Liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.

– Doprecyzowane zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

– Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.

– Wprowadzenie do systemu prawnego przeglądu wydatków. Ma to być to instrument służący priorytetyzacji wydatków publicznych w oparciu o analizę i ocenę skuteczności interwencji i polityk lub efektywności wydatków (kosztów), ponoszonych na nie. Dzięki temu, możliwa będzie analiza efektywności wydatkowania środków publicznych.

– Wprowadzenie systemu miarkowania sankcji VAT, nakazującego brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

