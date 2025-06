Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie i uproszczenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W związku z wejściem w życie nowego systemu, o 1/3 skrócony zostanie podstawowy termin zwrotu VAT – z 60 do 40 dni.

„Projekt przewiduje wprowadzenie i uproszczenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), czyli specjalnego systemu elektronicznego do wystawiania i odbierania faktur. Co w praktyce oznacza odejście od papierowych faktur i oszczędności dla przedsiębiorców. Ponadto, w związku z wejściem w życie nowego systemu, o 1/3 skrócony zostanie podstawowy termin zwrotu VAT – z 60 do 40 dni. Wprowadzenie tego systemu zostanie podzielone na 2 etapy, aby firmy lepiej mogły się do niego dostosować” – czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy są wynikiem licznych konsultacji z przedsiębiorcami, jakie przeprowadził minister finansów (w konsultacjach uczestniczyło ok. 10 tys. interesariuszy). Rząd musiał poprawić system KSeF, ponieważ ten przygotowany przez poprzedników posiadał wady, które groziły paraliżem państwa, podkreślono w materiale.

KSeF to platforma teleinformatyczna, w której firmy będą wystawiać, przesyłać, odbierać i przechowywać e-faktury. Dzięki rozwiązaniu, zamiast wysyłać fakturę e-mailem lub drukować ją, przedsiębiorca wystawi ją i prześle w systemie KSeF , po czym trafi ona automatycznie do klienta – krajowego podatnika oraz do skarbówki. KSeF umożliwi także obniżenie kosztów funkcjonowania firm i wprowadzenie jednego standardu faktury, wyjaśniono także.

Najważniejsze rozwiązania:

* Obowiązek wystawiania e-faktur dla wszystkich podatników (dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT), zostaje podzielone na etapy:

– od 1 lutego 2026 roku dla podatników, których wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) przekroczyła w 2024 roku 200 mln zł,

– od 1 kwietnia 2026 roku dla pozostałych przedsiębiorców.

* Do końca 2026 roku utrzymana zostaje możliwość wystawiania faktur na kasach rejestrujących, a także odroczone zostaje podawanie numeru KSeF w płatnościach za e-faktury.

– Rozwiązanie da firmom więcej czasu na dostosowanie się do zmian.

Na stałe wprowadzona zostaje możliwość dobrowolnego stosowania przez podatników trybu „offline24”.

– Rozwiązanie wzmocni pewność obrotu gospodarczego w sytuacji, gdy firma napotka trudności z wystawianiem i przesłaniem e-faktury do systemu w czasie rzeczywistym (np. podczas braku dostępu do internetu).

* Od kwietnia do grudnia 2026 roku, wprowadzony zostaje okres przejściowy, w którym mikro-przedsiębiorcy, posiadający transakcje potwierdzane fakturami o łącznej wartości sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie, nie będą musieli wystawiać e-faktur.

– Rozwiązanie ułatwi dokumentowanie transakcji najmniejszym, potencjalnie wykluczonym cyfrowo podatnikom.

* Do końca 2026 roku odroczono stosowanie kar, co zapewni dodatkowy czas podatnikom na prawidłowe wdrożenie obowiązków bez potencjalnej odpowiedzialności za błędy.

* Dzięki KSeF, obowiązki przechowywania faktur przejmuje administracja skarbowa.

* W związku z wejściem w życie KSeF, o 1/3 skrócony zostanie podstawowy termin zwrotu VAT – z 60 do 40 dni. Podatnicy otrzymają przez to szybciej środki z urzędu skarbowego, co poprawi ich płynność finansową, wymieniono w materiale.

Źródło: ISBnews