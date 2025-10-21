Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029”, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podała KPRM. Na realizację programu rząd przeznaczy 13 mld zł.
„Rząd przyjął największy w historii program modernizacji służb MSWiA. Chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa. Program zapewni poprawę skuteczności działania służb, wymianę oraz unowocześnienie uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego i transportowego oraz wyposażenia mundurowych. Plan przewiduje także budowę nowych oraz modernizację i remonty obiektów użytkowanych przez służby. Ważnym zadaniem będzie również realne wzmocnienie kadrowe funkcjonariuszy, przede wszystkim w celu ochrony wschodniej granicy Polski. Na realizację programu w latach 2026-2029 rząd przeznaczy rekordowe 13 mld zł” – czytamy w komunikacie.
Inwestycje w infrastrukturę i sprzęt będą największe w historii – na ten cel zostanie przeznaczone ok. 11,4 mld zł. To ok. dwa razy więcej niż w ramach poprzedniego programu, podkreślono.
Program zakłada m.in.:
– inwestycje w budowę i modernizację budynków;
– zakup nowoczesnego sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia;
– wzmocnienie etatowe (1,6 mld zł), wymieniono w materiale.
„W ramach programu zbudowanych zostanie ponad 100 nowych siedzib komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Zmodernizowanych będzie także kilkadziesiąt istniejących budynków. Przewidziany jest także zakup uzbrojenia dla funkcjonariuszy, środków łączności oraz wyposażenia osobistego. Służbom przybędzie również kilka tysięcy nowych pojazdów” – czytamy dalej.
Podział środków między formacje jest następujący:
Policja – 7,3 mld zł:
– budowa nowych i remonty istniejących komend,
– modernizacja floty,
– zakup nowoczesnej broni.
Straż Graniczna – 2,8 mld zł:
– system radarowego nadzoru granicy morskiej,
– zakup śmigłowców,
– modernizacja Centralnego Węzła Teleinformatycznego,
– nowe etaty.
Państwowa Straż Pożarna – 2,4 mld zł:
– budowa nowych strażnic,
– zakup nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych,
– nowe etaty.
Służba Ochrony Państwa – 0,5 mld zł:
– nowa infrastruktura szkoleniowa,
– zakup pojazdów i sprzętu specjalistycznego, wymieniono.
Źródło: ISBnews
