Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie publikował interpretacje samorządowe w jednej i powszechnie dostępnej bazie interpretacji podatkowych, tj. w systemie EUREKA, podało Ministerstwo Finansów.

„Od tej pory podatnicy będą mieli ułatwiony dostęp do treści interpretacji samorządowych. Łatwiej będzie identyfikować oraz eliminować obszary niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych” – czytamy w komunikacie.

Projekt realizuje działania deregulacyjne rządu, podkreślono.

Interpretacja indywidualna to pisemne stanowisko organu podatkowego, które wyjaśnia, jak w konkretnej sytuacji należy stosować przepisy. Dzięki centralnej publikacji podatnicy będą mogli w prosty sposób sprawdzić, jak podobne sprawy zostały rozstrzygnięte w innych gminach i powołać się na utrwaloną praktykę. Nowe rozwiązanie zwiększy także przejrzystość działania administracji. Obecnie interpretacje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy opłat lokalnych są publikowane oddzielnie, w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych gmin. Po zmianach wszystkie interpretacje podatkowe będą dostępne w BIP w jednej, ogólnopolskiej bazie – EUREKA. Rozbudowana wyszukiwarka pozwoli porównywać stanowiska różnych samorządów, wyjaśnił resort.

Publikowane dokumenty będą pozbawione danych pozwalających zidentyfikować wnioskodawcę oraz inne osoby wskazane w interpretacji. Ponadto w bazie EUREKA znajdą się nie tylko same interpretacje, ale również informacje o ich zmianie, uchyleniu czy wygaśnięciu, podano także.

Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews