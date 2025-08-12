Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, który dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie. Chodzi o zmianę sposobu ustalania czasu przy przyznawaniu tej pomocy w rolnictwie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Pomoc de minimis to forma drobnego wsparcia finansowego dla rolników udzielana przez państwo, która – ze względu na niewielką wartość – nie wymaga wcześniejszej zgody Komisji Europejskiej. Maksymalny limit takiej pomocy dla jednego producenta rolnego w ciągu trzech lat wynosi obecnie 50 tys. euro, przypomniano.

„Najważniejsze rozwiązania:

* Zmieni się sposób liczenia czasu przy pomocy de minimis w rolnictwie.

– Obecnie, pomoc de minimis jest sumowana z bieżącego roku podatkowego i dwóch lat poprzednich.

– Po zmianie, stosowany będzie okres 3 lat minionych lat, liczony od dnia złożenia wniosku.

* Ujednolicona zostaje terminologia aplikacji, która wykorzystywana jest do monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie.

– Aplikacją tą będzie System Rejestracji Pomocy Publicznej w Rolnictwie (SRPP). Nazwa ta jest powszechnie stosowana w praktyce, ale wcześniej nie była wyraźnie wymieniona w przepisach. Dzięki rozwiązaniu użytkownicy nie będą mieli wątpliwości co do interpretacji.

* Nie będzie obowiązku ogłaszania obwieszczenia o wykorzystanym limicie pomocy de minimis.

– Dotychczas minister rolnictwa miał obowiązek ogłaszania (w obwieszczeniu) wysokości wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis. Obecnie, dzięki cyfrowemu monitorowaniu w aplikacji SRPP, ta forma informowania jest zbędna – dane są dostępne na bieżąco i aktualizowane w czasie rzeczywistym” – czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)Źródło: ISBnews