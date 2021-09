Rząd przyjął projekt zmian podatkowych, zapowiadanych w ramach „Polskiego Ładu”. Zakładają one oprócz kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego w wysokości 120 tys. zł, także zniesienie limitu przychodów w wejściu w tzw. estoński CIT i dopuszczenia do niego spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Jednocześnie projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada wydłużenie dla przedsiębiorców czasu na rozliczanie ulg oraz wprowadzenie tzw. podatku od korporacji.

„Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła proponowane przez nas zmiany, reformy w ramach 'Polskiego Ładu', które oznaczają historyczną obniżkę podatków. Na tej zmianie zyska około 18 mln Polaków. Około 90% wszystkich Polaków płacących podatki albo zyska na tej zmianie, albo będzie ona neutralna” – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że projekt zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł.

„Dzisiaj podatki płaci się już od kwoty 3 tys. zł w przypadku większości obywateli, tych którzy są najmniej uposażeni – 8 tys. zł. Zmiana zasadnicza, którą wprowadzamy to poziom 30 tys. czyli podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tys. zarobków rocznie. […] Podnosimy pierwszy raz od parunastu lat próg podatkowy z 85 tys. […] na 120 tys. zł – to instrument budowy polskiej klasy średniej” – podkreślił.

Przyjęcie projektu poprzedziły szerokie konsultacje społeczne. Zmiany wprowadzone w wyniku tych konsultacji dotyczą wysokości składki zdrowotnej dla osób rozliczających się 19-proc. podatkiem liniowym, ryczałtem bądź kartą podatkową, przesunięcia terminów rozliczania ulg podatkowych oraz ulgi na powrót.

Projekt zakłada, że składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku.

„Dzisiaj my sami mówimy tak, staramy się dążyć do 7% [PKB na ochronę zdrowia], ale żeby tak się stało, to trzeba odkręcić to, co jest anomalią, a mianowicie fakt, że prawie każdy może sobie odliczyć tę składkę zdrowotną od podatku […] W związku z tym ten system staramy się zmieniać. Nigdzie w Europie nie ma takiej możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku”- zaznaczył Morawiecki.

Projekt zakłada, że wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej nie ulegnie zmianie. Będzie to 9% od dochodu, ale bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Zmienić się ma natomiast wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

Wysokość składki zdrowotnej od „liniowców” od 2022 r. wynosić ma 4,9%.

Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej ma wynieść 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna – według projektu – ma zmniejszyć się również dla osób rozliczających się kartą podatkową. Podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że u podatników na karcie podatkowej składka zdrowotna będą niższe prawie o połowę.

Projekt ujednolica także terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5. dnia, przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10. dnia, a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15. dnia kolejnego miesiąca. Według projektu ma to być 20. dzień.

Doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót. Dotyczyć ma przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie trzy lata nie posiadały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony certyfikatem rezydencji, ale też np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Projekt zakłada też kilkanaście zmian dot. nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6.

Projekt pakietu podatkowego zakłada także zniesienie limitu przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione ma zostać opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Planowane jest także wprowadzenie podatku od wielkich koncernów, wzorowanego na rozwiązaniach, które sprawdziły się m. in. w USA, w Kanadzie, w Austrii i we Włoszech. Regulacja dotyczyć ma spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić ma 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

Projekt zakłada, że podatkiem nie będą objęte firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT.

Źródło: ISBnews