Rząd przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który zakłada zwiększenie środków na Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dodatkowo o ponad 400 mln zł rocznie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Podniesiona ma zostać także wysokość dofinansowań dla pracodawców wypłacana z PFRON. Dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności zostanie np. podniesione z 1,95 tys. zł do 2,4 tys. zł, podano.

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

– ustalenie wysokości dotacji dla PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustalona zostanie na 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok (oznacza to, że obecna wysokość dotacji w kwocie 676,5 mln zł zostanie zwiększona o ponad 400 mln zł i wyniesie 1,08 mld zł)

– podniesienie wysokości dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON (z 1,95 tys. zł do 2,4 tys. zł w przypadku zatrudnienia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z 1,2 tys. zł do 1,35 tys. zł w przypadku stopnia umiarkowanego oraz z 450 zł do 500 zł przy stopniu lekkim)

Rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Źródło: ISBnews