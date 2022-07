Rząd podjął uchwałę w sprawie Strategii Produktywności 2030, która określa kierunki interwencji i instrumenty wsparcia jakie mają być wykorzystane w celu zwiększenia produktywności przedsiębiorstw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Strategia określa wizję rozwoju polskiej gospodarki do 2030 r., a także kierunki interwencji i instrumenty wsparcia, które rząd będzie wykorzystywał, aby pobudzić wzrost inwestycji i produktywności przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o wsparcie cyfrowej, zielonej i organizacyjnej transformacji polskich firm. W wyniku realizacji strategii polska gospodarka powinna czerpać przewagi konkurencyjne z zaawansowania technicznego oraz wykorzystania wiedzy, a nie z relatywnie niskich kosztów pracy” – czytamy w komunikacie.

Obecnie nasza gospodarka charakteryzuje się relatywnie niską – w porównaniu z resztą Europy – produktywnością pracy oraz innych czynników produkcji. Wyzwaniami rozwojowymi będą więc: gospodarka o obiegu zamkniętym, neutralność klimatyczna oraz cyfryzacja, w tym przemysł 4.0, podano także.

Realizacja planowanych działań powinna wpłynąć na wzrost wykorzystania narzędzi cyfrowych w przedsiębiorstwach, poprawę poziomu kapitału ludzkiego, zmniejszenie emisyjności gospodarki, wyższą stopę inwestycji w sektorze prywatnym oraz zmniejszenie wykorzystania surowców naturalnych, w relacji do wytworzonej produkcji.

Chodzi także o ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw oraz wykorzystywanie i tworzenie w Polsce zaawansowanych rozwiązań cyfrowych (np. z obszaru sztucznej inteligencji).

Podstawowe obszary strategii:

– Zasoby naturalne

– Wzrost wydajności surowcowej gospodarki.

– Wzrost wykorzystania surowców odnawialnych i biomasy w gospodarce.

– Praca i kapitał ludzki

– Rozwój nowoczesnego uczenia się przez całe życie.

– Przygotowanie kompetentnych kadr na potrzeby gospodarki cyfrowej.

– Inwestycje w kapitał trwały i finansowy

– Trwałe zwiększenie stopy inwestycji prywatnych.

– Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw.

– Organizacja i instytucje

– Podniesienie jakości zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

– Stymulowanie mechanizmów współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

– Wiedza

– Wzrost intensywności wykorzystania wiedzy i technologii w gospodarce.

– Dane

– Rozwój algorytmicznej gospodarki opartej na danych, czyli np. rozwój sztucznej inteligencji.

– Umiędzynarodowienie

– Zwiększenie liczby eksporterów oraz wartości eksportu, w szczególności na rynkach pozaeuropejskich.

– Zwiększenie eksportu towarów w obszarze wysokich technologii i kanałami e-commerce.

„Strategia ma na celu głęboką, modernizującą zmianę charakteru polskiej gospodarki. Zwiększy się także wykorzystanie surowców wtórnych i odnawialnych, zmniejszając przemysłową produkcję odpadów. Zostanie wprowadzony również bardziej sprawiedliwy system odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska, co powinno zwiększyć starania producentów o jak najmniejszą szkodliwość środowiskową produkowanych dóbr” – czytamy także.

Dzięki realizacji działań, powinno wzrosnąć wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach biznesowych, a także przyjęte mają zostać nowoczesne metody zarządzania, uwzględniające szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji. Doprowadzi to z jednej strony do zwiększenia dochodu, jakim rozporządzają gospodarstwa domowe, a z drugiej do przekształcania się miejsc pracy z zajęć powtarzalnych i mechanicznych do wymagających wiedzy, zdolności do ciągłego uczenia oraz abstrakcyjnego myślenia, podsumowano.

Źródło: ISBnews