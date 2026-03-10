Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przedłożoną przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Aktualizacja KPO ma ułatwić pełne wykorzystanie środków z unijnego funduszu odbudowy przed zakończeniem programu w 2026 roku. Zmiany obejmują m.in. modyfikację reformy opieki długoterminowej, dodatkowe wsparcie dla programu satelitarnego IRIS2 oraz zwiększenie finansowania Funduszu Bezpieczeństwa i Odporności.

„Zakończenie aktualizacji KPO jest konieczne, aby Polska mogła złożyć kolejny wniosek o wypłatę środków z UE. Rząd planuje wysłać go do Komisji Europejskiej w II kwartale 2026 roku” – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania są następujące:

– celem aktualizacji KPO jest dostosowanie planu do realnych możliwości realizacji oraz zmniejszenie ryzyka utraty części środków z funduszu odbudowy UE.

– główna zmiana dotyczy reformy związanej z opieką długoterminową. Zaproponowano zastąpienie planowanego bonu senioralnego innym rozwiązaniem – zamiast tego środki mają zostać przeznaczone na rozwój asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, co zwiększy wsparcie dla osób wymagających codziennej pomocy.

– zaproponowano też dodatkowe środki na europejski program satelitarny IRIS2. Inwestycja zagwarantuje Polsce cyfrową i militarną suwerenność dzięki niezależnej łączności satelitarnej dla służb mundurowych i administracji. Będzie też strategicznym impulsem dla rozwoju rodzimego sektora wysokich technologii.

– ponadto, o 214 mln zł zwiększona zostanie pula środków na Fundusz Bezpieczeństwa i Odporności, dzięki czemu budżet FBiO będzie wynosić 22,6 mld zł. Z Funduszu będą mogły być finansowane m.in. miejsca schronienia, ujęcia wody czy infrastruktura telekomunikacyjna związaną z zarzadzaniem kryzysowym. Chodzi także o projekty na budowę i remonty dróg oraz infrastruktury kolejowej, które w razie kryzysu służą wojsku, a na co dzień usprawniają lokalny transport pasażerski i towarowy, wymieniono w komunikacie.

