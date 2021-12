Rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ma to umożliwić rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską w prawie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Budżet Planu Strategicznego w latach 2023–2027 to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

„Dzisiaj na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia dotyczące polityki rolnej państwa na lata 2023-2027. Tutaj powiem tylko krótko, że interesy polskich rolników będą bardzo dobrze zaopiekowane. […] A najlepszym dowodem niech będzie to, że już od roku 2022 dla ponad 90% wszystkich gospodarstw rolnych średnie dopłaty do ha przewyższą średnią unijną, a od 1 stycznia 2023 r. – dla ponad 95% przewyższą średnią unijną” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Plan Strategiczny – jak podało Centrum Informacyjne Rządu – ma być podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie skierowane ma być głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w uchwale:

– Wsparcie zrównoważonych metod gospodarowania, przyjaznych klimatowi i środowisku. (ochrona wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność).

– Produkcja i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana ma być różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.

– Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie osób z grup wykluczonych.

– Upowszechniane i wdrażanie rozwiązań naukowych i innowacyjnych, w tym cyfrowych, usuwających bariery rozwojowe wsi i rolnictwa.

„Jednym z podstawowych elementów przyczyniających się do utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie. W Polsce, rozwiązania w ramach systemu na lata 2023-2027 zaprojektowane zostały w taki sposób, aby wspierać w szczególności małe i średnie gospodarstwa rolne, zaliczane do gospodarstw rodzinnych. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na tzw. płatność redystrybucyjną, średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha (czyli 97% gospodarstw) będzie wyższy od średniej dla UE” – czytamy w komunikacie.

Utrzymana zostanie pomoc związana z produkcją we wszystkich dotychczas wspieranych sektorach. Chodzi o zwiększenie konkurencyjności w tych sektorach, które napotykają trudności, a także są istotne ze względów społeczno-ekonomicznych lub środowiskowych. Płatności te mają duże znaczenie w systemie wsparcia gospodarstw rodzinnych, a także dla utrzymania różnorodności unijnej produkcji rolnej, czy utrzymania miejsc pracy w rolnictwie oraz zrównoważonych systemów produkcji. Poza płatnościami bezpośrednimi, realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz dotyczące zarządzania ryzykiem i zapobiegania ASF, podano także.

W ramach Planu wspierana ma być lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności. Inwestycje obejmą także przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu. Planuje się również dalszą poprawę struktury agrarnej.

Zaplanowano kontynuację wsparcia dla młodych rolników, wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego, które uwzględniać będzie jednak nowe rozwiązania i uproszczenia tak, aby w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu, jeśli chodzi o wzrost powierzchni użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji.

Wdrażane wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt, ma objąć także, tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie. Kontynuacja wsparcia wynika z potrzeby zapewnienia zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych.

Plan zakłada zwiększenie lesistości, poprawę stanu lasów w Polsce oraz wzmocnienie ich bioróżnorodności. Uzupełniająco, planowane są działania szkoleniowo-doradcze dla rolników, a także edukacyjno-informacyjne dla konsumentów żywności i dla społeczności lokalnych. W ramach innych programów krajowych i UE zaplanowano także wsparcie na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym działania edukacyjne.

W Planie realizowane będą interwencje zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej poprzez tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Wdrażana będzie m.in. koncepcja smart villages (inteligentne wioski), mająca na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach: poprawy jakości życia, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystraczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego. Wsparcie będzie dotyczyć także produkcji bezpiecznej żywności, w tym ograniczenia użycia pestycydów.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że budżet Planu Strategicznego w latach 2023-2027 to ponad 25 mld, przy czym na płatności bezpośrednie przeznaczonych ma zostać ponad 17 mld euro. Zwrócił jednak uwagę, że podejmowanych jest szereg inicjatyw, których celem jest poprawa sytuacji zawodowej rolników.

„Już jest gotowa ustawa, zmieniająca ustawę o emeryturach, gdzie rolnicy będą mogli korzystać z emerytury po osiągnieciu emerytalnego wieku, kobieta 60 lat mężczyzna 65 bez koniczności przekazywania gospodarstwa, tym sposobem zrównujemy uprawnienia rolników z innymi działami gospodarki” – podkreślił minister.

Zapowiedział, że zmianie ma ulec także wysokość innych świadczeń dla rolników.

„Również korygujemy pewne świadczenia, które były przez lata trochę jednak zaniedbywane: to jest świadczenie chorobowe, podwajamy to świadczenie, równie świadczenie, które wynika z utraty zdrowia zrównujemy: było 700 zł za 1% utraty zdrowia, teraz będzie 1033 zł za 1% utraty zdrowia, to jest kwota identyczna jak w systemie ogólnym, w systemie ubezpieczeń pracowniczych” – zaznaczył.

W Polsce obszary wiejskie i tereny rolne zajmują odpowiednio 85% i 52% powierzchni kraju. Wieś zamieszkuje ok. 15 mln osób, czyli 38% ogółu ludności Polski. W całym kraju jest ok. 1,4 mln gospodarstw rolnych.

Źródło: ISBnews