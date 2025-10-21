Rząd przyjmie dziś projekt ustawy dotyczący Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2026-2029 o wartości 13 mld zł, poinformował premier Donald Tusk.

„To jest rekordowe 13 mld zł przeznaczone na unowocześnienie Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i SOP-u” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem rządu.

Dodał, że środki te zostaną przeznaczone m.in na remonty i budowę nowych placówek tych służb oraz zakup sprzętu.

Rząd przyjmie też dziś przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa.

„Z tej samej dziedziny – ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zmieniamy przepisy; tu też musimy gonić przyszłość. Cyberbezpieczeństwo jest absolutnie kluczowe z punktu widzenia wszystkich działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego” – powiedział premier.

Dodał, że „kto przegrywa konfrontację w cyberprzestrzeni, ten przegrywa wszystkie pozostałe. To, co dzieje się na froncie rosyjsko-ukraińskim, jest końcowym etapem tego, co rozgrywa się w cyberprzestrzeni”.

Źródło: ISBnews