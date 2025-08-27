Rząd jutro o godz. 14.00 przyjmie projekt budżetu na 2026 r., poinformował premier Donald Tusk.

„[Minister finansów] kończy dziś prace nad szczegółami budżetu. We czwartek o czternastej przyjmiemy projekt budżetu i wszystko – 'kawa na ławę’ będzie jasne i czytelne. Prace trwają jeszcze w tej chwili nie chcę wyprzedzać ostatecznego finału w tej sprawie” – powiedział Tusk podczas briefingu.

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2026, zakładające wzrost PKB na poziomie 3,5% oraz średnioroczną inflację w wysokości 3%. Zgodnie z propozycją, płace w „budżetówce” mają wzrosnąć w 2026 roku o 3%, zaś stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 4,9%.

Źródło: ISBnews