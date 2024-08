Rząd rozważy możliwość wykorzystania środków z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z innych Funduszy Europejskich do współfinansowania budowy systemów odsalania wód kopalnianych, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Rada Ministrów pracowała; rozmawialiśmy też o zaangażowaniu spółek Skarbu Państwa, w tym kopalń, na rzecz budowania zaopatrzenia ich w środki dotyczące i w systemy dotyczące odsalania. I to jest wyzwanie dla naszego rządu. Zadanie zostało rozdysponowane w tym zakresie dotyczące sprawdzenia możliwości współfinansowania tych wydatków z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji z innych Funduszy Europejskich” – powiedział Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Podkreślił, że sprawa Odry i sprawa czystości rzek w Polsce jest priorytetem dla obecnego rządu.

Zwrócił też uwagę na konieczność inwestycji w instalacje odsalające.

„Bez dużych inwestycji w kopalniach, w firmach, które niestety doprowadzają do tego, że zasolenie jest na tak wysokim poziomie, bez inwestycji w system odsalania nie będzie tego efektu trwałego. […] My chcemy leczyć przyczyny i takie zadanie też zostało postawione. Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami w dziedzinie Ochrony Środowiska wraz ze spółkami Skarbu Państw, a bo to nie tylko kopalnie ale to również KGHM i Ministerstwo Aktywów Państwowych jest w ten proces zaangażowane” – powiedział wicepremier.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska informowała wczoraj, że Ministerstwo Przemysłu ma przedstawić we wrześniu przedstawienie planu, którego celem miałoby być odsolenie wód kopalnianych wpływających do Odry. Koszt inwestycji odsalającej wody kopalniane szacowany jest na 1-1,5 mld zł.

Według założeń, miałaby być to wspólna instalacja dla kilku kopalni, a środki na jej budowę miałyby wyłożyć same przedsiębiorstwa już od przyszłego roku.

Źródło: ISBnews