Ze względu na zapowiedzianą na wtorek Radą Gabinetową rząd zajmie się projektem ustawy dotyczącym wakacji kredytowych na posiedzeniu w kolejnym tygodniu zamiast na jutrzejszym spotkaniu, poinformował przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek.

„Ta dyskusja na Radzie Ministrów miała być jutro, ale […] premier podjął decyzję, że ze względu na Radę Gabinetową, którą mamy zapowiedzianą przez prezydenta jutro na godz. 13:00, jutro Rada Ministrów spotka się tylko na takim roboczym spotkaniu, a nie posiedzeniu. […] Więc musimy o tydzień odroczyć sprawę wakacji kredytowych. Jutro spotkamy się przed Radą Gabinetową, żeby podyskutować o sprawach bieżących i o Radzie Gabinetowej, a wakacjami kredytowymi zajmiemy się na następnym posiedzeniu” – powiedział Berek w Tok FM.

Podkreślił, że projekt ustawy jest już gotowy i został przesłany na posiedzenie Rady Ministrów.

„[Gdyby się nie udało w I kw. przyjąć tej ustawy], to wprowadzimy rozwiązanie takie, w którym będzie można tę jedną ratę jakby odzyskać: cztery raty w ramach jednego roku kalendarzowego. Nawet gdyby ustawa pojawiła się, powiedzmy, na początku II kwartału, to ta jedna rata z I kwartału będzie do odzyskania w kolejnych interwałach, być może już w II kwartale. Minister finansów o tym wie i jest do tego legislacyjnie przygotowany” – dodał Berek.

Wcześniej w porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów, opublikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Według tych zapowiedzi rząd miał się zająć także jutro projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu.

W połowie stycznia Ministerstwo Finansów podało, że chce, aby Stały Komitet Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na swoim najbliższym posiedzeniu.

W końcu ub.r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt wakacji kredytowych na 2024 rok (z pierwszą wypłatą w marcu), który zakłada, że kredytobiorcy, których rata przekracza 35% dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze 1 miesiąca na kwartał. Przy założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych jak z poprzednich wakacji kredytowych, szacuje się koszt na poziomie 2,5 mld zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

Źródło: ISBnews