Rada Ministrów zapoznała się podczas dzisiejszego posiedzenia z projektem tzw. ustawy wiatrakowej, zakładający zniesienie zasady 10H i ustalenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań na 500 m; natomiast ostateczne, formalne przyjęcie tych przepisów nastąpi w trybie obiegowym do piątku tego tygodnia, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykonało ogromną pracę, ale w toku tej pracy na również na ostatnim etapie pojawiły się jeszcze uwagi zarówno Prokuratorii Generalnej, jak i innych urzędów, które nie biorą udział bezpośrednio w posiedzeniach Komitetu Stałego, a za pośrednictwem ministra klimatu zostały zaproponowane. Dlatego Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z projektem, co do zasady, kierunkowo go przyjęła, ale ostateczne formalne potwierdzenie nastąpi w trybie obiegowym do piątku tego tygodnia” – powiedział Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Podkreślił, że w przedstawionych w obecnej wersji projektu założeniach „nie było żadnych wątpliwości” podczas posiedzenia rządu.

„Wszyscy ministrowie poparli te rozwiązania. Pozostaje doprecyzowanie niektórych elementów i skierowanie projektu na posiedzenie sejmu. Chciałbym, żeby był rozpatrywany na kolejnym, nie jutrzejszym, ale na następnym posiedzeniu parlamentu, bo oczekiwanie w tym zakresie jest już ogromne, prace trwały długo, ale konsultacji było bardzo wiele” – dodał wicepremier.

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładający zniesienie generalnej zasady 10H oraz ustalający minimalną odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych na poziomie 500 m, do konsultacji i uzgodnień trafił pod koniec września. Obecnie przyjęta minimalnej odległość ustawowa wynosi 700 m.

W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzupełniło projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych m.in. o kwestie dotyczące modernizacji elektrowni wiatrowych (tzw. repowering), a także wprowadzenie wymogu odległości elektrowni wiatrowych od dróg krajowych (1H) oraz zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeniach powietrznych MCTR i MRT. Resort szacował, że w latach 2025-2028 modernizacji mogą zostać poddane turbiny wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,1 GW.

