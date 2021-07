Sejm poparł nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, regulującą m.in. procedurę przymusowej restrukturyzacji banków. Za nowelą głosowało 434 posłów, jeden był przeciwny, a 8 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone do noweli poprawki.

Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy unijnej 2019/879 z 20 maja 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE (BRRDII).

BRRDII wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (tzw. MREL), który ma na celu wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania (rekapitalizacji), w przypadku gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji.

Chodzi o to – jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu – aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych.

BRRDII uspójnia wymóg TLAC (wymóg w zakresie całkowitej zdolności do absorpcji strat w odniesieniu do banków działających globalnie) i MREL pod względem metodologicznym, zgodnie z założeniem, że standardy TLAC i MREL mają wspólny cel, jakim jest zapewnienie, aby instytucje i podmioty mające siedzibę w UE posiadały wystarczającą zdolność do pokrycia strat i dokapitalizowania, z tego względu powinny stanowić uzupełniające się elementy wspólnych ram.

Poza przepisami dotyczącymi wymogu MREL, kluczowe zmiany przewidziane przez BRRDII i wdrażane w nowelizacji to:

wprowadzenie moratorium, tj. uprawnienia dla organu przymusowej restrukturyzacji do tymczasowego zawieszania realizacji niektórych zobowiązań względem określonych wierzycieli podmiotu na etapie przed wszczęciem procesu resolution, ale po uznaniu banku za podmiot będący u progu upadłości;

wprowadzenie przepisów mających na celu ochronę inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku mogące podlegać umorzeniu lub konwersji długu (bail-in);

wprowadzenie przepisów dotyczących umownego uznania zawieszenia zobowiązań wynikających z umów finansowych zawieranych przez podmiot krajowy jeżeli umowa jest regulowana prawem państwa trzeciego.

Znowelizowana ustawa ma także na celu:

zapewnienie neutralności podatkowej oraz zwolnień podatkowych dla rządowych instrumentów stabilizacji finansowej,

wprowadzenie trybu dokonywania z urzędu wpisu KRS decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,

uregulowanie następstw podatkowych odnoszących się do sukcesji uniwersalnej banku lub kasy w razie ich przejęcia,

przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową przez System Ochrony Instytucjonalnej (tzw. IPS), firmy faktoringowe oraz możliwość udzielania przez Narodowy Bank Polski ( informacji objętych tajemnicą bankową BGK,

uzupełnienie środków wczesnej interwencji o wskazanie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) środków pozwalających rozwiązać stwierdzone problemy,

usprawnienie operacyjności kredytu refinansowego NBP oraz gwarancji Skarbu Państwa – Ministerstwa Finansów(SP-MF)przez zapewnienie wraz z przelewem wierzytelności przejścia hipoteki lub zastawu rejestrowego bez konieczności dokonywania właściwego wpisu sądowego, zapewnienie przejścia z mocy prawa na Skarb Państwa, z chwilą zaspokojenia należności NBP z tytułu udzielenia kredytu, nadwyżki środków pieniężnych i części pozostałego zabezpieczenia tego kredytu (co ma dotyczyć również zaspokojenia wymagalnych wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu należności związanych z gwarancją dla NBP co do kredytu refinansowego,

doprecyzowanie reżimu prawnego dotyczącego możliwości wyboru banku w charakterze syndyka w ramach postępowania upadłościowego innego banku,

rozszerzenie katalogu podmiotów, przyjmujących zabezpieczenia finansowe od niektórych podmiotów rynku finansowego o BFG, a także wprowadzenie możliwości zabezpieczenia finansowego BFG na umowach o kredyt konsumencki, wraz z wprowadzeniem wartości nominalnej instrumentów, które zaliczane do MREL mogą być oferowane klientom detalicznym

wprowadzenie uprawnień nadzorczych do nakładania, w drodze decyzji, sankcji administracyjnych i środków zapobiegających naruszeniom praw uczestników obrotu,

Ponadto nowela: doprecyzowuje warunki zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, rolę ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, prezesa Rady Ministrów, Komitetu Stabilności Finansowej w tym procesie oraz termin i zakres opinii Prokuratorii Generalnej dotyczącej skutków prawnych zastosowania dla Skarbu Państwa. Zakłada wprowadzenie obowiązku informowania Prokuratorii Generalnej o postępowaniach, w których może zachodzić potrzeba ochrony ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisu zwiększającego kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego poprzez nadanie KNF uprawnień do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez użytkowników usług płatniczych przepisów rozporządzenia (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: ISBnews