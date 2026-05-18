Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, minister Agnieszka Majewska, skierowała do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego wystąpienie dotyczące objęcia autogazu (LPG) rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, podał gabinet rzecznika MŚP.

W wystąpieniu rzecznik MŚP wskazała, że obecne regulacje przewidują czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy dla benzyny oraz oleju napędowego, natomiast autogaz został pominięty w mechanizmach osłonowych. Zdaniem organizacji branżowych taka sytuacja przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach opartych na mobilności, takich jak transport, usługi lokalne czy przewóz osób.

„Wiele małych firm wykorzystuje pojazdy zasilane LPG jako podstawowe narzędzie pracy. Wzrost cen autogazu bez objęcia go rozwiązaniami osłonowymi oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które w pierwszej kolejności dotykają najmniejsze podmioty funkcjonujące poza dużymi ośrodkami miejskimi” – powiedziała Majewska, cytowana w komunikacie.

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły stanowiska organizacji reprezentujących branżę autogazu, w tym Koalicji Na Rzecz Autogazu, Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP), Polskiej Grupy Paliwowej oraz Polskiej Izby Gazu Płynnego (PIGP). Organizacje zwracają uwagę, że LPG pozostaje jednym z najczęściej wykorzystywanych paliw przez sektor MŚP, a pominięcie autogazu w pakiecie CPN może prowadzić do pogorszenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zaburzeń na rynku paliw.

W przekazanym ministrowi piśmie rzecznik MŚP zwróciła się o rozważenie objęcia autogazu obniżoną stawką podatku VAT i akcyzy oraz o przedstawienie merytorycznego uzasadnienia obecnego stanowiska resortu.

„Stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej mają wymierne znaczenie dla sektora MŚP. Rozwiązania dotyczące rynku paliw powinny uwzględniać specyfikę przedsiębiorców korzystających z autogazu, zwłaszcza tych, którzy każdego dnia świadczą usługi wymagające mobilności i ponoszą bezpośrednie koszty związane z transportem” – dodała Majewska.

Źródło: ISBnews