Spośród 9,2 mln punktów adresowych w Polsce blisko 2/3 (64,84%) było na koniec III kw. br. w rzeczywistym, detalicznym zasięgu usług światłowodowych, czyli miało możliwość podłączenia do internetu użytkownika, który poza zgodą na takie podłączenie oraz wykonaniem przyłącza, nie musiał podejmować dodatkowych działań, wynika z raportu Ministerstwa Cyfryzacji (MC).

„Z obecnej edycji raportu wynika, że 4 428 831 punktów adresowych w Polsce znajduje się w zasięgu internetu o przepustowości 1000 Mb/s – to wciąż najpopularniejsza prędkość w kraju, obejmująca 56,55% wszystkich adresów. Udział rzeczywistych, detalicznych zasięgów usług światłowodowych wynosi 64,84%. Co więcej, liczba punktów adresowych w zasięgu światłowodu w Polsce wzrosła w tym okresie [w III kwartale] o ponad 83 tys. w porównaniu z II kwartałem 2025 r.” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu”.

W Polsce jest 9 195 469 punktów adresowych. Na koniec września 2025 roku w zasięgu stacjonarnego dostępu do usług szerokopasmowych (czyli miało świadczoną usługę lub zadeklarowaną możliwość świadczenia usługi) było 7 831 968 punktów adresowych, a 1 363 501 pozostało bez zasięgu. Ponadto na terenie całej Polski było 2 208 115 białych plam NGA, czyli takich, gdzie występuje brak dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, podano także.

„Od 1 stycznia 2023 do 30 września 2025 roku obywatele zgłosili 219 644 zapotrzebowania na internet i 8 597 weryfikacji danych w systemie internet.gov.pl” – czytamy również w komunikacie.

Źródło: ISBnews