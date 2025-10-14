Na rachunku obrotów bieżących zanotowano deficyt w wysokości 3087 mln euro w sierpniu 2025 r. wobec 1167 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej i w porównaniu do 2019 mln euro deficytu w sierpniu poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

„Z opublikowanych 14 października 2025 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2025 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 13,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2024 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 8,7 mld zł” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wynosił 1300 mln euro deficytu C/A.

Źródło: ISBnews