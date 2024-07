Dzisiejszy przekaz prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adama Glapińskiego pozwala „czuć się jeszcze bezpieczniej” z przekonaniem, że stopy procentowe w Polsce nie zostaną obniżone przynajmniej do połowy 2025 r., ocenił ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski. Bank nie rezygnuje wciąż z tezy, że do obniżek stóp może dojść w III kwartale 2025, jeśli pozwolą na to uwarunkowania gospodarcze i napływające dane, dodał.

„Przekaz ze strony prezesa NBP po raz kolejny się wyostrzył, zbijając oczekiwania obniżek stóp nie tylko w 2024, ale również w 2025 r. W efekcie, czujemy się jeszcze bezpieczniej z przekonaniem, że stopy procentowe w Polsce nie zostaną obniżone przynajmniej do połowy 2025 r. Nie rezygnujemy wciąż z tezy, że do obniżek stóp może dojść w III kwartale 2025, jeśli pozwolą na to uwarunkowania gospodarcze i napływające dane – tzn. inflacja CPI będzie już w wyraźnym trendzie spadkowym, prognozy NBP potwierdzą dalszy spadek w kolejnych kwartałach, a waluta będzie wystarczająco silna” – napisał Bielski w komentarzu do dzisiejszej konferencji prasowej prezesa NBP.

Główny przekaz z lipcowej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego jest następujący: o obniżkach stóp procentowych możemy na razie zapomnieć, a przestrzeń do złagodzenia polityki pieniężnej może się pojawić najwcześniej w 2026 r., przypomniał ekonomista.

Prezes NBP podał, że według szacunków NBP wyższe ceny energii podniosą inflację CPI w lipcu o ok. 1,6 pkt proc., a następnie ponownie w styczniu 2025 r. – o ok. 1,3 pkt proc. po wygaśnięciu rządowego programu ochronnego – dlatego nowa projekcja NBP pokazała znacznie wyższą inflację w 2025 r. Bielski ocenił, że potwierdza to wcześniejsze przypuszczenia banku.

„Takie podejście w konstruowaniu projekcji inflacji, biorące pod uwagę obowiązujący obecnie stanu prawny, w zasadzie nie powinno dziwić, gdyby nie to, że w 2023 roku bank centralny odszedł od niego, wpisując do projekcji niezgodne z obowiązującymi wówczas ustawami wydłużanie tarcz antyinflacyjnych. Najwyraźniej stosowana jest w tym zakresie spora uznaniowość. Warto przy tym zauważyć, że wcale nie jest przesądzone, jak zachowają się ceny energii w 2025 r. – minister klimatu sugerowała wczoraj, że będzie rekomendowała wydłużenie obecnych działań osłonowych i takie działanie nie byłoby dużym zaskoczeniem ze względu na kolejną kampanię wyborczą (prezydencką). Nasz scenariusz bazowy zakłada jedynie nieznaczny wzrost cen energii na początku 2025 r., w efekcie czego CPI nie przebija znacząco poziomu 6% r/r w I kwartale 2025, po czym od połowy roku zaczyna wyraźnie spadać pod wpływem efektów bazy” – napisał ekonomista.

Według prognoz NBP, po ustąpieniu efektów związanych z podwyżką cen energii, inflacja w 2026 r. powinna zbliżyć się do celu – przy założeniu, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie, co Glapiński podkreślił kilkukrotnie, zauważył ekspert.

„Prezes NBP stwierdził również, że nawet po ustąpieniu bezpośrednich skutków wyższych cen energii ryzykiem dla perspektyw inflacji będzie spodziewane przyspieszenie wzrostu gospodarczego, podwyższony wzrost płac, trudne do przewidzenia zachowanie oczekiwań inflacyjnych i niepewne perspektywy polityki fiskalnej. Wszystkie z wymienionych czynników będą w jego ocenie argumentami dla zachowania ostrożności w polityce pieniężnej” – dodał Bielski.

Glapiński powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że możliwość obniżki stóp procentowych pojawi się najwcześniej w 2026 roku. Dodał, że pod koniec br. inflacja będzie zbliżona do 5% r/r, natomiast bank centralny zakłada, że nie powinna przekroczyć tego poziomu. Wcześniej wskazał, że zgodnie z wynikami lipcowej projekcji NBP, powrót inflacji do celu – po wzroście w II połowie tego roku i na początku przyszłego roku – nastąpi w 2026 roku.

RPP nie zmieniła w środę stóp procentowych. Rada utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Źródło: ISBnews