Ministerstwo Finansów (MF) dostrzega zainteresowanie inwestorów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) polskim rynkiem i prezentuje im zachęty podatkowe, a jednocześnie – polskim przedsiębiorcom wyjaśnia, jakie rozwiązania podatkowe w ramach Polskiego Ładu mogą im ułatwić ekspansję zagraniczną, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego – największego wydarzenia biznesowego organizowanego w ramach obecności Polski na Wystawie Światowej w Dubaju. Agencja ISBnews jest patronem medialnym udziału Polski w Wystawie.

„Rozwiązaniami podatkowego Polskiego Ładu zachęcamy inwestorów zagranicznych do tego, żeby zainteresowali się Polską jako miejscem lokowania inwestycji. Już teraz widzimy takie zainteresowanie po stronie przedsiębiorców ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z drugiej strony – zależy nam na tym, żeby polskie firmy poszukiwały nowych rynków zbytu dla polskich towarów. Dla wielu z nich barierą rozwoju wciąż może być popyt lokalny” – powiedział Sarnowski dziennikarzom w kuluarach Forum.

Ministerstwo Finansów proponuje ulgi podatkowe, z jednej strony na zwiększenie skali produkcji i eksport polskich towarów, także poza granice UE, do krajów takich, jak ZEA; a z drugiej strony – zachęcające polskie firmy do tego, żeby tworzyć spółki-córki w innych krajach, na tych najbardziej obiecujących rynkach, dodał wiceminister.

„W ramach podatkowego Polskiego Ładu wdrażamy szeroką strategię tworzenia konkurencyjnego systemu podatkowego dla inwestorów zagranicznych. Chcemy konkurować nie tylko niskim opodatkowaniem i podatkowym wsparciem innowacji, ale również swobodą w kształtowaniu portfolio inwestycji – tak, by można było zmieniać jego zawartość w zależności od realnych potrzeb. Chcemy również obniżyć koszty obsługi podatku tak, żeby rozliczenie, szczególnie rozbudowanych struktur holdingowych, w ramach których działają często zagraniczni inwestorzy, było po prostu jak najtańsze. Stąd szersza niż dotychczas możliwość tworzenia podatkowych grup kapitałowych w CIT oraz pierwszy raz w historii Polski możliwość tworzenia grup na potrzeby VAT – tak, żeby za całą grupę podmiotów powiązanych podatek rozliczał tylko jeden podmiot” – wskazał Sarnowski.

Przypomniał, że w Ministerstwie Finansów powstało centrum obsługi podatkowej inwestora.

„Jest to miejsce, które powinno pozostać w bieżącym kontakcie z inwestorem, i polskim, i zagranicznym – po to, żeby przekonać go, by postawił na Polskę, ale i po to, by pozostać z nim w kontakcie i prostować ścieżki w toku realizacji jego projektu” – wymienił wiceminister.

Forum zgromadziło ponad 1 000 uczestników, którzy mieli możliwość odbywania spotkań biznesowych oraz udziału w panelach podzielonych na dwie grupy. Prezentacje tematyczne związane z ofertą eksportową podczas Forum dotyczyły: zielonej energii, gospodarki cyfrowej i żywności. Prezentacje tematyczne związane z ofertą inwestycyjną skupiały się na infrastrukturze przyszłości oraz możliwościach i formach inwestycji w Polsce.

Źródło: ISBnews