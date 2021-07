Projekcja banku centralnego w bazowym scenariuszu przewiduje ok. 5% dynamikę wzrostu PKB przez trzy lata z rzędu, o ile następne fale pandemii nie zaburzą aktywności gospodarczej, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Jeśli chodzi o perspektywy koniunktury, to są one bardzo korzystne. Zakładając, że następne fale pandemii nie będą w stanie wpływać na aktywność gospodarczą – to jest optymistyczne założenie w naszym bazowym scenariuszu – to możemy oczekiwać, że polska gospodarka będzie przez kolejne lata rosnąć w bardzo szybkim tempie. Nasz projekcja w tym bazowym scenariuszu przewiduje bardzo pozytywny scenariusz dla Polski przez najbliższe trzy lata. Przewidujemy mniej więcej 5-proc. dynamikę PKB przez trzy lata z rzędu” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że w ocenie perspektyw koniunktury „NBP chce mieć większą pewność, na ile trwałe jest ożywienie koniunktury i przede wszystkim na ile wzrost inflacji ma charakter trwały”.

„To będzie wiadomo w trakcie, zaraz po kolejnej fali pandemii – czy ten szybki wzrost nie zostanie zachwiany” – dodał.

Jak podał wczoraj NBP zgodnie z projekcją roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,1-5,8% w 2021 r. (wobec 2,6-5,3% w projekcji z marca 2021 r.), 4,2-6,5% w 2022 r. (wobec 4-6,9%) oraz 4,1-6,5% w 2023 r. (wobec 4-6,8%).

Źródło: ISBnews