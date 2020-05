Powrót do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) może potrwać – według wstępnych szacunków – 2 do 3 lat, ocenia w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki.

„Według dostępnych danych makroekonomicznych i naszych wstępnych szacunków, to będą 2 lub 3 lata. Należy pamiętać jednak, że jesteśmy teraz w fazie bardzo dużej niepewności i patrzymy w przyszłość raczej przez pryzmat scenariuszy, niż konkretnych prognoz gospodarczych. Jesteśmy w momencie, gdy niepewność dotycząca przyszłego rozwoju gospodarki jest bardzo duża. Z dzisiejszej perspektywy, według naszych wyliczeń, to będą 2-3 lata” – powiedział Czernicki w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że przedstawiony przez resort – i przyjęty dziś przez Sejm – projekt nie zmienia reguły jako takiej.

„Rdzeń SRW pozostał niezmieniony. To, co my zaproponowaliśmy, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, dopisaliśmy kolejny warunek, umożliwiający zawieszenie reguły – chodzi tutaj o stan epidemii, jednocześnie obwarowując uruchomienie klauzuli wyjścia warunkami makroekonomicznymi. Chodzi o to, że samo ogłoszenie epidemii, bądź innego stanu nadzwyczajnego nie uprawnia nas jeszcze do tego, żebyśmy mogli zawiesić obowiązywanie reguły. Możemy to zrobić tylko wtedy, gdy prognozowany wzrost gospodarczy jest dużo słabszy od długoterminowego trendu” – wskazał ekonomista.

„Druga rzecz to jest wpisanie tzw. ścieżek dojścia – to są ścieżki, które pokazują, w jaki sposób będziemy dochodzić do reguły. Działa to w ten sposób, że w danym roku zawieszamy regułę i wtedy możemy wydawać tyle dodatkowych środków, ile uznajemy za słuszne, jeśli zwalczamy np. skutki epidemii, tak jak w obecnym przypadku. Natomiast w kolejnych latach, w zależności od tego, jak duże będą te wydatki, jak silne będzie to tąpnięcie gospodarcze, w ciągu 2, 3 lub 4 lat możemy zwiększać w pewnym stopniu wydatki ponad poziom przewidziany przez regułę. Wtedy po 2, 3, 4 latach wracamy tak naprawdę do tej reguły, która została wpisana w ustawę o finansach publicznych w 2013 roku” – podsumował.

Przyjęta dziś nowelizacja ustawy o finansach publicznych ma umożliwić zastosowanie klauzuli wyjścia wobec SRW w stanie epidemii i jednoczesnego znacznego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz określić automatyczny, stopniowy powrót do reguły w okresie od 2 do 4 lat od wystąpienia jednego ze stanów określonych w art. 112d ustawy.

Źródło: ISBnews