Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Poprawki miały charakter doprecyzowujący.

Nowela wprowadza możliwość bezpłatnego zaopatrywania w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 65. rok życia. Łącznie ma to być grupa do ok. 16 mln osób.

Koszty te będą uwzględnione w ramach prognozy kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a w konsekwencji w ramach planu finansowego NFZ na rok 2024.

Dotychczas prawo do niektórych bezpłatnych leków mieli seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia.

Źródło: ISBnews