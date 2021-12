Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, precyzującej m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu. Przyjęte poprawki miały głównie charakter redakcyjny, doprecyzowujący, a uch celem jest zapewnienie spójności przepisów.

Posłowie odrzucili kilka poprawek merytorycznych, w tym tę umożliwiającą radzie gminy ustanowienie dodatkowych – innych niż w ustawie – zakazów wyłączenia od zakazu wjazdu do tej strefy w oparciu o klasę emisji pojazdów Euro oraz rodzaj stosowanego paliwa. Odrzucili też m.in. zmianę wydłużającą termin spełnienia przez samorządy wymogów dotyczących udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem we flocie pojazdów samochodowych.

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej.

Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego. Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie – jak dotąd – 3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

Nowelizacja reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda właściwego konserwatora zabytków.

Nowela zakłada też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Wprowadza także niezbędne modyfikacje, pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

Źródło: ISBnews