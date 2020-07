Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, poszerzając m.in. krąg uprawnionych o dzieci, których rodzice pracują za granicą i tam pobierają zasiłki. Ustawa zakłada wsparcie rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Sejm poparł poprawkę obligującą ministra właściwego do spraw turystyki do przedstawienia Sejmowi informacji w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów w terminach do 31 sierpnia 2021 r. oraz do 31 sierpnia 2022 r.

Posłowie odrzucili natomiast poprawkę Senatu, zmierzająca do poszerzenia kręgu uprawnionych do bonu o emerytów i rencistów. Nie zgodzili się także na obniżenie opłat za obsługę bonów turystycznych do 0,5% z 1%, ani na wprowadzenie możliwości płacenia nim za usługi, które nie są świadczone w pakiecie (np. przewodnika turystycznego czy spływ kajakowy).

Część poprawek miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym zakłada przyznanie beneficjentom programu 500+ (a także dzieciom i młodzieży, których rodzice zatrudnieni są za granicą i tam pobierają świadczenia) dodatkowego świadczenia w wysokości 500 zł na wypoczynek.

Koszt bonu turystycznego to około 3,5 mld zł. Będzie można nim opłacać wyjazdy, wycieczki czy obozy sportowe dla dzieci do końca marca 2022 roku.

Z bonu będzie mogło skorzystać do 100 tys. firm turystycznych (jak wnika z oceny skutków regulacji) oraz ok. 6,5 mln osób (bo tyle korzysta z programu 500+), w tym wszystkie osoby, które nabędą takie prawo między dniem wejścia w życie ustawy a 31 grudnia 2021 roku). Na dzieci niepełnosprawne ma przysługiwać świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

Polski Bon Turystyczny ma być dokumentem elektronicznym, potwierdzającym prawo do wykorzystania określonej kwoty na pokrycie zakwaterowania lub imprez turystycznych na terenie Polski. Za pomocą bonu będzie możliwe także dokonanie płatności.

Bony będą udostępniane w systemie teleinformatycznym, co ma zapewnić ich sprawną dystrybucję oraz ułatwić dostęp do nich uprawnionym, przedsiębiorcom turystycznym, organizacjom pożytku publicznego, a także zaangażowanym instytucjom sprawną obsługę całego procesu.

Polska Organizacja Turystyczna (POT) ma prowadzić listę przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego przyjmujących płatność za pomocą bonu, udostępniać ją na swojej stronie internetowej, prowadzić czynności sprawdzające wobec tych przedsiębiorców i promować projekt.

Bonem będzie można płacić do 31 marca 2022 r., ale z usługi będzie można korzystać także po tej dacie.

Branża turystyczna stanowi ponad 6% polskiego PKB i około 800 tys., osób bezpośrednio w niej zatrudnionych (wraz z innym sektorami, zaangażowanymi w turystykę to – według PIE – 7-8% PKB i 1,3 mln osób zatrudnionych). Branża ta w dużej mierze opiera się na małych i średnich firmach, które nie mają dużych buforów finansowych.

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) uważa, że branża turystyczna może stracić z powodu koronawirusa od 30 do 50 mld dolarów, a prognozy te mogą się jeszcze znacznie pogorszyć. Zdaniem Światowej Organizacji Turystyki, zamiast prognozowanego wcześniej wzrostu branży o 3-4%, należy spodziewać się spadku o 1-2%.

Źródło: ISBnews