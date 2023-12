Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, która zakłada utrzymanie ceny maksymalnej energii elektrycznej, gazu i ciepła w I poł. 2024 r. oraz objęcie ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych.

Za nowelą, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, głosowało 247 posłów, przeciw był 1, a 197 wstrzymało się.

Wcześniej posłowie przyjęli kilkanaście poprawek, w tym tę dotycząca objęcia ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych. Odrzucili natomiast poprawkę zmierzająca do przedłużenia ochrony na cały 2024 r.

Nowela przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r., tj. w praktyce cen z 2022 r.

Zgodnie z nowelą, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej. Planowane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh (w zależności od rodzaju gospodarstwa). Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma – zgodnie z nowelą – zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

Wcześniej planowana regulacja zawierała także przepisy dot. budowy wiatraków, ale zostały one usunięte.

Źródło: ISBnews