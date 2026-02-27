Sejm przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Energii nowelizację Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw (UC84), podał resort. Nowe przepisy uproszczą przyłączanie do sieci, pomogą lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę i wesprą rozwój OZE, magazynów energii oraz biogazowni.

Nowelizacja wzmocni też ochronę odbiorców i zwiększą przewidywalność rachunków. To kluczowa reforma dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, stabilności systemu oraz sprawniejszego funkcjonowania rynku energii. Ustawa jest częścią pakietu antyblackoutowego i działań deregulacyjnych, podkreśliło Ministerstwo Energii.

„Przyjęte przepisy to odpowiedź na wyzwania, z którymi od lat mierzy się polska energetyka: zbyt długie procedury, nadmiar formalności, zablokowane moce przyłączeniowe i zbyt mała przewidywalność dla inwestorów. Dzięki naszej reformie łatwiej będzie rozwijać nowe moce i dostosowywać system do nowych realiów. Naszym celem jest energetyka, która nadąża za zmianami, nie hamuje rozwoju gospodarki, a zarazem pozostaje stabilna, odporna na współczesne zagrożenia i daje bezpieczeństwo odbiorcom. To reforma, która pomaga Polsce budować system energetyczny odporny na kryzysy, stabilny dla gospodarstw domowych i konkurencyjny dla gospodarki” – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

Nowe przepisy porządkują zasady przyłączania instalacji do sieci i mają przyspieszyć cały proces. Celem zmian jest uproszczenie procedur, ograniczenie formalności, zwiększenie przewidywalności dla inwestorów oraz lepsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury. W praktyce oznacza to:

– większą elastyczność – nowe rozwiązania ułatwią przyłączanie do sieci, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju OZE i innych nowych inwestycji,

– mniej formalności – uproszczone zostaną procedury, skrócone terminy, a obsługa wniosków o przyłączenie będzie w pełni cyfrowa,

– odblokowanie mocy przyłączeniowych – nowe mechanizmy mają zapobiegać blokowaniu mocy przez projekty, które nie są realizowane,

– większą przejrzystość – operatorzy będą publikować informacje o dostępnych mocach przyłączeniowych oraz statusie wniosków, co ułatwi planowanie inwestycji, wymieniono.

Ważną częścią zmian są również rozwiązania dotyczące biogazowni, które mają zapewnić krótszy czas oczekiwania na decyzje, bardziej stabilne warunki pracy instalacji i większą pewność utrzymania przyłączenia.

„Nowe przepisy wzmacniają pozycję odbiorców energii i dają im większą kontrolę nad kosztami. Każdy odbiorca końcowy będzie mógł zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej na czas określony, co najmniej na rok, po stałej cenie. To rozwiązanie ma chronić przed nagłymi podwyżkami i zwiększyć przewidywalność domowych wydatków. Ustawa wprowadza też prostsze i bardziej przejrzyste zasady informowania o ofertach – sprzedawcy będą musieli przekazywać klientom jasne podsumowanie najważniejszych warunków umowy, w tym ceny, rodzaju oferty i kosztów” – czytamy dalej.

Zmiany obejmują również dodatkowe mechanizmy ochrony odbiorców, w tym osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Doprecyzowane zostaną kryteria uznawania gospodarstw domowych za ubogie energetycznie, tak aby wsparcie trafiało do tych, którzy faktycznie go potrzebują.

Ustawa UC84 jest częścią pakietu antyblackoutowego i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne państwa. Nowe przepisy mają zwiększyć odporność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na zakłócenia, awarie i cyberataki, a także lepiej chronić odbiorców przed skutkami kryzysów na rynku energii. Celem zmian jest budowa bardziej stabilnego i odpornego systemu, który będzie zapewniał bezpieczne i konkurencyjne cenowo dostawy energii, wskazano również.

Projekt wpisuje się także w działania deregulacyjne, których celem jest uproszczenie procedur i ograniczenie barier dla inwestycji. Zmiany mają poprawić przewidywalność procesu inwestycyjnego, zwiększyć transparentność w zakresie dostępnych mocy przyłączeniowych oraz ułatwić planowanie nowych przedsięwzięć. Ustawa przewiduje również rozwiązania, które pozwolą szybciej realizować projekty infrastrukturalne, lepiej wykorzystywać dostępne zasoby sieciowe i ograniczać przeszkody administracyjne, podsumowano.

Źródło: ISBnews