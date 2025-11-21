Sejm przyjął przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) projekt ustawy wdrażającej mechanizm CBAM (granicznej opłaty wyrównawczej) do polskiego porządku prawnego, podał MKiŚ. To kluczowy krok w ochronie konkurencyjności polskiego przemysłu i miejsc pracy w kontekście transformacji klimatycznej.

„CBAM, czyli graniczna opłata wyrównawcza, będzie naliczana od wybranych towarów przemysłowych importowanych na teren UE – tj. cementu, energii elektrycznej, nawozów, żeliwa i stali, aluminium oraz wodoru. Mechanizm będzie wspierał producentów działających na terenie Polski i UE, eliminując przewagę konkurencyjną firm spoza Unii, które nie ponoszą kosztów związanych z emisją CO2. W przyszłości CBAM ma objąć kolejne towary, zgodnie z zakresem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)” – czytamy w komunikacie.

Projekt przygotowany przez MKiŚ wdraża unijne rozporządzenie do polskiego porządku prawnego.

„CBAM to tarcza dla polskich hut, cementowni i zakładów chemicznych. Dzięki niemu produkcja i płace zostają w Polsce, a nie uciekają za granicę” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, cytowany w komunikacie.

Unijny mechanizm eliminuje przewagę konkurencyjną opartą na taniej, ale szkodliwej dla klimatu produkcji. Wprowadzenie CBAM chroni miejsca pracy w sektorach energochłonnych, takich jak hutnictwo, przemysł cementowy czy chemiczny. Dzięki niemu polskie przedsiębiorstwa nie muszą konkurować z tańszym importem z krajów, które stosują niższe standardy środowiskowe, podkreślono.

Ponadto CBAM granicza zjawisko „ucieczki emisji” – czyli przenoszenia produkcji poza UE – i wspiera inwestycje w nowoczesne, niskoemisyjne technologie, które są kluczowe dla przyszłości przemysłu, wskazano również.

Do końca 2025 r. trwa okres przejściowy – importerzy objętych CBAM towarów składają kwartalne sprawozdania. Od 2026 r. będą deklarować ilość sprowadzonych towarów i związane z nimi emisje, ponosząc proporcjonalny koszt certyfikatów CBAM.

Ustawa jest początkiem wdrażania mechanizmu, którego celem jest ochrona europejskiego przemysłu. Już teraz trwają prace na forum UE nad wyeliminowaniem ewentualnych luk oraz wzmocnieniem jego działania.

Źródło: ISBnews