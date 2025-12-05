Sejm przyjął ustawę budżetową na 2026 rok, podało Ministerstwo Finansów. W projekcie ustawy budżetowej w zakresie środków krajowych zaplanowano: dochody na kwotę 647,2 mld zł, wydatki na kwotę 918,9 mld zł i deficyt na kwotę nie większą niż 271,7 mld zł.

„Przyjęta ustawa budżetowa na rok 2026 odpowiada na obecne bezprecedensowe wyzwania geopolityczne i rozwojowe Polski oraz wsparcie kluczowych inwestycji i programów społecznych. Zapewniliśmy rekordowe nakłady na finansowanie obrony narodowej i ochronę zdrowia. W przyszłym roku wg. prognoz przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r. produkt krajowy brutto wzrośnie realnie o 3,5%, inflacja średnioroczna wyniesie 3,0%, a stopa bezrobocia ukształtuje się na koniec roku na poziomie 5,0%” – czytamy w komunikacie.

Ponadto na finansowanie obrony narodowej przeznaczone zostaną rekordowe środki w wysokości 200,1 mld zł, co stanowi 4,81% PKB prognozowanego w projekcie budżetu na rok 2026. Rok 2026 będzie też kolejnym rokiem wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Łącznie osiągną poziom 247,8 mld zł , co stanowi 6,81% PKB z roku 2024, w tym m.in. wyższe o 100 mln zł środki na program Leczenie niepłodności (in-vitro) (wzrost do 600 mln zł), finansowanie telefonu zaufania (wzrost z 10 mln zł do 30 mln zł), wymienił resort.

Na programy społeczne przewidziano:

– program „Rodzina 800+” – ok. 61,7 mld zł

– wypłata 13. i 14. emerytury – ok. 31,8 mld zł

– program „Aktywny Rodzic” – 6 mld zł

– program „Dobry Start” – ok. 1,4 mld zł

– finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. dla osób na urlopach wychowawczych i macierzyńskich – ok. 4,8 mld zł.

W obszarze mieszkalnictwa zakłada się wydatki na poziomie 8,7 mld zł, w tym 6,7 mld zł z budżetu państwa.

W gospodarce morskiej – 2,4 mld zł, w tym 0,2 mld zł pozwalające na wdrożenie realizacji programu wieloletniego „Budowa statków szkolno-badawczych dla uczelni morskich”.

W świadczeniach emerytalnych i socjalnych: na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. przewidziano ok. 22 mld zł, na podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7,0 tys. zł ok. 1,2 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

– dochody budżetu państwa na kwotę 647,2 mld zł,

– wydatki budżetu państwa na kwotę 918,9 mld zł,

– deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 271,7 mld zł.

Prognozowane dochody podatkowe na 2026 r. wyniosą 579,9 mld zł i wzrosną o 43,6 mld zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2025.

CIT: Wpływy z tego podatku prognozuje się na kwotę 80,4 mld zł. Prognoza uwzględnia efekty podwyższenia stawki podatku dla sektora bankowego.

VAT: Prognozowane wpływy z podatku VAT ujęto w kwocie 341,5 mld zł. W prognozie podatku VAT uwzględniono m.in.: nominalny wzrost spożycia prywatnego o 6,4% oraz zmiany systemowe w 2026 r., w tym: podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z podatku z 200 tys. zł na 240 tys. zł i wejście w życie KSeF – obejmuje czynności podlegające VAT w Polsce.

PIT: Prognozowana kwota dochodów z PIT dla budżetu państwa na 2026 r. wynosi 32 mld zł. Istotne znaczenie, oprócz środowiska makroekonomicznego, będzie miał wzrost dochodów JST z tytułu udziału w dochodach z PIT ze 174,1 mld zł w bieżącym roku do 193,8 mld zł w roku 2026 (wzrost o 11,4% r/r). Wpływ na dochody podatkowe będzie miała również reforma wprowadzająca nowy instrument oszczędnościowo-inwestycyjny Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI), który będzie stanowił alternatywę dla obecnie obowiązującego sposobu opodatkowania dochodów z aktywów finansowych.

Akcyza: Prognoza dochodów z podatku akcyzowego wynosi 103,3 mld zł. Wpływ na dochody z podatku akcyzowego w 2026 r. będzie miało założenie o podwyższeniu o 15% stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywały podwyższone części kwotowe stawek akcyzy na: papierosy o 20%, tytoń do palenia o 30%, wyroby nowatorskie o 20% (w porównaniu z poziomem stawek z 2025 r.). Podwyższone zostaną stawki akcyzy na cygara i cygaretki o 20% oraz na płyn do papierosów elektronicznych o 50% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 r. Na dochody z podatku akcyzowego w 2026 r. będą miały wpływ również zmiany wprowadzające od 1 sierpnia 2025 r. opodatkowanie nowych wyrobów akcyzowych wpisanych do mapy drogowej, w perspektywie do 2027 r.

Przy przyjętych założeniach, w tym uwzględniając limit deficytu zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, przewidywana relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 48,9% w 2025 r., a następnie wzrośnie do 53,8% w 2026 r., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55% określonego w ustawie o finansach publicznych. Przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 59,8% na koniec 2025 r. i 66,2% na koniec 2026 r., podano także.

