Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą użytkownikom aplikacji mObywatel dostęp do informacji o prognozowanej emeryturze. Nowe rozwiązanie to krok w stronę uproszczenia systemu i oszczędnego podejścia do cyfryzacji usług publicznych, wskazało Ministerstwo Cyfryzacji. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu.

„Informacja o naszej przyszłej emeryturze na wyciągnięcie ręki: mObywatel współpracuje z mZUS dla jeszcze lepszego dostępu do ważnych informacji dla nas wszystkich. To kolejny etap deregulacji i cyfryzacji – zmiana w podejściu do relacji z urzędem” – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przegłosowaną przez Sejm ustawą, od 1 stycznia 2026 roku będzie możliwość udostępniania w aplikacji mObywatel danych dotyczących m.in. prognozowanej emerytury. Użytkownicy mObywatela będą mogli uzyskać dostęp do informacji emerytalnej. W aplikacji znajdą się także – na podstawie odpowiednich porozumień – informacje z dobrowolnych programów oszczędzania. Rozwiązanie powstaje we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bez tworzenia nowych systemów czy obciążania budżetu państwa, wskazano w informacji.

Ustawa zakłada także uchylenie ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej z 2021 roku, której wdrożenie byłoby kosztowne i dublowałoby już istniejące narzędzia.

Projekt uwzględnia postulaty deregulacyjne i wpisuje się w strategię rozwoju aplikacji mObywatel jako głównego kanału cyfrowych usług publicznych, podkreślił resort.

Źródło: ISBnews