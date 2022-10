Sejm przyjął ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która zakłada dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców przez samorządy. Za ustawą było 303 posłów, przeciw – 14, a wstrzymało się 118.

Wcześniej posłowie przyjęli jedną poprawkę, która zakłada, że prowadzenie sprzedaży przez gminę za pośrednictwem innych podmiotów nie wymaga zmiany ich statusów i regulaminów. Odrzucili kilkanaście poprawek i wniosków mniejszości.

Ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica 500 zł (za tonę) to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy mają składać do gminy wniosek o zakup preferencyjny (rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy).

Ustawa upraszcza formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy (samorządy będą zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych i z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla).

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:

– własne jednostki organizacyjne;

– wybrane spółki, np. komunalne;

– umowę ze składem węgla;

– umowę z inną gminą.

Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Koszt rekompensat dla podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu ma wynieść 4 mld zł. Według szacunków, na preferencyjnych warunkach może zostać sprzedanych do 5 mln ton węgla, a rekompensata za 1 t ma wynosić ok. 800 zł.

Ze względu na fakt, że rekompensata będzie kwotą brutto, jej ostateczna wysokość wyniesie 4,92 mld zł, z czego 0,92 mld zł stanowić będzie dochód budżetu państwa z tytułu VAT.

Środki przeznaczone na rekompensaty mają pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Liczba gospodarstw domowych, których podstawowym nośnikiem do ogrzewania pomieszczań jest węgiel wynosi 3,84 mln. Dane są te zbieżne ze statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zgodnie z którymi w 3,6 mln kotłów wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews