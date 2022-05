Sejm przyjął ustawę o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków, zakładającą m.in. rozszerzenie zakresu definicji 'odpadów ze statków’ w celu objęcia nią wszelkich odpadów powstających na statkach oraz nałożenie na porty i przystanie morskie obowiązku utrzymania odpowiednich portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków.

Za ustawą głosowało 452 posłów, nikt nie był przeciwny, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Ustawa dostosowuje polski system prawnego do unijnego reżimu odbioru odpadów ze statków. Nakłada na porty i przystanie morskie obowiązek utrzymania odpowiednich portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, odbioru odpadów ze statków oraz wydania pokwitowania.

Przepisy zakładają również zobowiązanie portów i przystani morskich do opracowywania planów gospodarowania odpadami ze statków, obowiązek przedkładania co dwa lata raportów oraz inne obowiązki informacyjne. Ustawa wdraża również zasady naliczania opłat za odbiór odpadów ze statków przewidzianych przez przepisy unijne. Jednocześnie, w celu zapewnienia efektywności projektowanym przepisom, projekt ustawy wprowadza sankcje karne i administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Ustawa określa także obowiązki statków w zakresie informowania o odpadach ze statków, zdawania ich do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków oraz ustanawia odstępstwa od tych wymagań. Ponadto, przewiduje wprowadzenie przepisów penalizujących brak realizacji obowiązku informacyjnego o odpadach oraz zdawania ich do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków.

W czasie eksploatacji statków powstają odpady, które w wyniku zrzutu do morza mogą stanowić zagrożenie dla morskiej flory i fauny. Mimo, że większość odpadów znajdujących się w morzach jest generowana przez źródła lądowe, to statki również w istotny sposób przyczyniają się do zanieczyszczenia mórz. Badania wskazują, że w akwenach UE aż 32% odpadów jest generowana przez źródła morskie. Jednocześnie szacuje się, że samych odpadów plastikowych wytworzonych przez statki trafia do oceanów od 4,8 mln ton do 12,7 mln ton rocznie.

Źródło: ISBnews