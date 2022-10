Sejm przyjął ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, która określa maksymalną cenę energii, ponad limity zużycia dla określonych typów gospodarstw domowych na poziomie 693 zł za 1 MWh. W przypadku samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników ma to być 785 zł/MWh.

Za ustawą głosowało 411 posłów, 16 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili większość zgłoszonych poprawek.

Chodzi o limity powyżej 2 tys. kWh dla gospodarstw domowych (do tego limitu cena w 2023 r. została zamrożona na poziomie ceny roku 2022). W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną jest to 2,6 tys. kWh, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i rodzin rolniczych – 3 tys. kWh.

Cena maksymalna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma wynieść 785 zł za 1 MWh i obowiązywać do 100% zużycia. Podobnie w przypadku odbiorców wrażliwych (szkół, szpitali, noclegowni) czy podmiotów samorządowych (cena będzie obowiązywać dla oświetlenia dróg, ulic mostów, wodociągów, zaopatrzenia w wodę, ochronę zdrowia, transport drogowy, utrzymanie obiektów użyteczności, a także obiektów sportowych.

Obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna ma zostać nałożony w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nowelizacja zakłada także, że MŚP, których poziom zużycia energii w 2023 r. będzie niższy o co najmniej 10% r/r, otrzymają w roku 2024 upusty cen.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych mają korzystać z ceny maksymalnej w zakresie całości poboru powyżej limitów 2/2,6/3 MWh.

Nowelizacja zakłada, że obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, będzie występował wówczas, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej.

Całkowity szacowany koszt projektowanej ustawy wdrażającej ceny maksymalne dla gospodarstw domowych powyżej limitów zużycia dla odbiorców wrażliwych, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw to 19 759 mln zł.

Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu pochodzić mają z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zasilanego z kolei środkami z wpłat wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu w ramach tzw. kwot wpłaty, o których mowa w projektowanej regulacji.

Źródło: ISBnews