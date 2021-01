Sejm skierował projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Projekt zakłada m.in. przekazanie kompetencji Rzecznika Finansowego do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i przyznanie tej instytucji nowych uprawnień.

Za wnioskiem o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu opowiedziało się 206 posłów, przeciw było 233 wstrzymało się 12.

” Chodzi nie o to, aby była instytucja, do której można zwrócić się o pomoc, […tylko chodzi o to, po pierwsze, żeby ta pomoc, jeśli jest potrzebna, była udzielona w sposób szybki, ale przede wszystkim skuteczny, ale też najważniejsza jest kontrola aprioryczna, czyli niedopuszczanie do sytuacji, w których interesy klientów podmiotów rynku finansowego są naruszone. Rzecznik finansowy w obecnej swojej formie działania niestety działa tylko ex post, i to działa ex post nieskutecznie” – tłumaczył w trakcie sejmowej debaty wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Projekt zakłada przyznanie prezesowi UOKiK nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, w tym m.in. możliwość interwencji w sprawach indywidualanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. kiedy klient zgłasza zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Planowane jest rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym, co ma pozwolić na jego lepszy monitoring i przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów, którymi dysponuje prezes UOKiK.

Ponadto, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzić będzie koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie Urzędu.

Projekt zakłada także utworzenie nowego Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu. Zlikwidowany zostanie dotychczasowy Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dysponentem FEF ma być prezes Urzędu.

Środki Funduszu Edukacji Finansowej mają być przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej, takie jak opracowywanie i realizacje strategii edukacji finansowej oraz programów edukacyjnych, organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego.

Środkami Funduszu objęte będą także wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez prezesa UOKiK za naruszenie obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Źródło: ISBnews