Sejm skierował prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładający wydłużenie terminu do wnoszenia skargi nadzwyczajnej z trzech do pięciu lat do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Za zgłoszonym w trakcie pierwszego czytania wnioskiem o odrzucenie projektu opowiedziało się 202 posłów, przeciw było 238, a wstrzymało się 11 osób.

Jednocześnie Komisja została zobowiązana do przygotowania sprawozdania jeszcze w trakcie obecnego posiedzenia Sejmu. Do Komisji trafił też senacki projekt noweli, także zakładający wydłużenie terminu do wnoszenia skargi nadzwyczajnej.

Obecnie istnieje możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń kończących postępowania w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r., a przed wejściem w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, czyli przed 3 kwietnia 2018 r. Skarga nadzwyczajna w takim przypadku może zostać wniesiona przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten upływa 3 kwietnia 2021 r.

Prezydencki projekt noweli zakłada przedłużenie tego terminu o dwa lata, tj. do dnia 3 kwietnia 2023 r. Zmiana ta pozwoliłaby zarówno Prokuratorowi Generalnemu, jak i Rzecznikowi Praw Obywatelskich wnosić skargi nadzwyczajne w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r.

Skarga nadzwyczajna może zostać wniesiona do Sądu Najwyższego od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, o ile orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji. Może zostać wniesiona w sytuacji, gdy orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a orzeczenie to nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia, zaznaczono.

W projekcie ustawy zaproponowano również wydłużenie pierwszej kadencji ławników Sądu Najwyższego. Kadencja ławników Sądu Najwyższego trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, przy czym funkcja ławnika Sądu Najwyższego wybranego w trakcie kadencji wygasa z upływem kadencji ogółu ławników Sądu Najwyższego. W przepisach ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym wskazano, że pierwsza kadencja ławników Sądu Najwyższego rozpoczyna się w dniu złożenia ślubowania przez ławników Sądu Najwyższego i kończy się 31 grudnia 2021 r.

Złożenie ślubowania ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji nastąpiło z opóźnieniem. Dodatkowo w związku z epidemią faktyczny okres orzekania ławników pierwszej kadencji wynosi w przybliżeniu 1,5 roku.

Zgodnie z projektem, pierwsza kadencja ławników Sądu Najwyższego miałaby zostać przedłużona do 31 grudnia 2022 r..

Zawiera też zapis dotyczący uzupełnienia trybu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego poprzez określenie kworum wymaganego do dokonania tego wyboru na posiedzeniu zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego.

Projekt ustawy proponuje także ustanowienie przepisów niezbędnych do formalnego uregulowania sposobu tworzenia, przetwarzania oraz archiwizowania bądź niszczenia akt sądowych, a także ich udostępniania w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy.

Źródło: ISBnews